Розслідують диверсію: СБУ взялася за власників "Донецькоблгазу"
Нещодавно "Донецькоблгаз" залишив без тепла мешканців всієї області. Через це у СБУ розпочали розслідування проти власників та посадовців підприємства.
Джерело:СБУ
Власник "Донецькоблгазу" пов'язаний з Росією
Головне слідче управління Служби безпеки розпочало досудове розслідування за фактом вчинення посадовими особами ПАТ "Донецькоблгаз" диверсійних дій.
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Власниками підприємства є іноземні офшорні компанії з ознаками фіктивності. Вони підконтрольні громадянину України, який зараз перебуває на території Росії,
– заявили у СБУ.
При цьому, за даними відомства, акціонерне товариство належить до об'єктів, які мають важливе народногосподарське та оборонне значення.
Наразі правоохоронці проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення осіб, причетних до вчинення злочину та притягнення їх до відповідальності.
Головне про відключення тепла на Донеччині
- 6 березня у Донецькій області припинили газопостачання. Внаслідок цього житлові будинки, школи та лікарні залишилися без тепла.
- Газ відключив "Донецькоблаз". Все тому, що "Донецьктеплокомуненерго" заборгувало 1,5 мільярда гривень.
- Постачання газу відновили вночі 7 березня. Станом на 11 березня усі котельні в області вже працювали.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що саме "Донецькоблгаз" є винним у тому, що люди залишилися без тепла.
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