Нещодавно "Донецькоблгаз" залишив без тепла мешканців всієї області. Через це у СБУ розпочали розслідування проти власників та посадовців підприємства.

Власник "Донецькоблгазу" пов'язаний з Росією

Головне слідче управління Служби безпеки розпочало досудове розслідування за фактом вчинення посадовими особами ПАТ "Донецькоблгаз" диверсійних дій.

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Власниками підприємства є іноземні офшорні компанії з ознаками фіктивності. Вони підконтрольні громадянину України, який зараз перебуває на території Росії,

– заявили у СБУ.

При цьому, за даними відомства, акціонерне товариство належить до об'єктів, які мають важливе народногосподарське та оборонне значення.

Наразі правоохоронці проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення осіб, причетних до вчинення злочину та притягнення їх до відповідальності.

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