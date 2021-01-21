У харківському будинку престарілих "Золотий час" 21 січня трапилася пожежа. Будинок не був зареєстрований, тому його власників встановлювала поліція. Їх вже знайшли та відвезли у поліцейський відділок.

Правоохоронці також встановили працівників закладу. Про це повідомив начальник слідчого управління Нацполіції Харківщини Сергій Чиж, пише 24 канал.

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Особи, які причетні, встановлені, доставлені до місцевого відділу поліції. І слідчі, і прокурори, проводять слідчі дії,

– сказав Чиж.

Він додав, що правоохоронці перевірятимуть додаткові документи, щоб встановити, чи працював будинок офіційно.

Однак він не уточнив, скількох саме людей доставили до поліції.

Що каже Аваков

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що власниця будинку перебуває на лікарняному.

"Біля її помешкання виставлені наряди поліції. Також правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, в ході яких допитують керівника установи, якого теж буде затримано. 3 осіб зі складу обслуговуючого персоналу доставили до поліції, їх опитують", – підкреслив міністр.

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