Власнику згорілого будинку престарілих у Харкові "Золотий час" Славіку Акопяну 23 січня обрали запобіжний захід. Він перебуватиме під вартою до 21 березня.

Акопяна взяли під варту на 2 місяці. Про це повідомляє "Суспільне Харків".

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Що говорив власник

Акопян вважає, що пожежа сталась через недбалість. Власник стверджує, що некомпетентний, тому не зміг встежити за пожежною безпекою.

Коли у нас була угода, вони зобов'язувалися, що самі усе це робитимуть. І у нас в угоді це вказується, цей пункт, що вони відповідають за усі ці параметри,

– сказав чоловік.

Акопяна розповів, що володіє двома будинками на вулиці Нижній Гиївській у Харкові. За його словами, один побудували та узаконили в суді, а той, що згорів, будували.

"Вони мене так просто, як симпатичні люди, попросили: "Дай нам увійти, і потихеньку, поки розкрутимося...". А я у цей час буду здавати на експлуатацію. Вийшло так, що не встигли у цьому проміжку. Вийшло те, що вийшло", — сказав Акопян.

Однак суддя наголосила, що орендарі займались діяльністю пансіонату ще з 2019 року. Відтак власник не відповів, до яких органів звертався для оформлення будинку.

Зрештою, Акопян визнав провину у тому, що не встиг вчасно здати на експлуатацію.

Власник просив обрати інший запобіжний захід

Акопян на засідані просив, щоб його взяли під домашній арешт. Власник говорив, що тоді він зможе зібрати гроші та організувати похорони загиблих.

Адвокат Акопяна назвав підозру надуманою та безпідставною.

У чому підозрюють Акопяна? У тому, що він, як власник будинку, не забезпечив приміщення засобами протипожежної безпеки у справному стані, тобто порушив правила пожежної безпеки. Це і призвело до займання пансіонату.

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