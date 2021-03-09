Суд вирішив, скільки грошей треба стягнути з власника танкера Delfi

Адміністрація морських портів України виграла у суді проти власника танкера Delfi про компенсацію. У вересні 2020 року його відтягли від пляжу Одеси після кількамісячного перебування у морі.

Відповідача – власника танкера – визнали винним і присудили відшкодувати збитки. Відповідне рішення оприлюднили 4 березня у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Скільки стягнуть з власника Delfi

За рішенням суду з фірми MISTER DRAKE PC, що зареєстрована у Великій Британії (Уельс, місто Кардіф) на користь Державного підприємства Адміністрація морських портів України стягнуть 2 мільйони 743 тисячі 796 гривень витрат.

Ця сума – збитки, які витратили на ліквідацію аварії. Окрім того, з нього стягнуть 41 156 гривень судового збору.

До того ж суд визнав необґрунтованими твердження представника компанії Mister Drake PC про те, що капітан Одеського порту не надав судновласнику достатньо часу для підняття танкера.

Нагадаємо. За законом, прибрати затонуле судно мав сам власник.

паперової тяганини (оскільки судно є предметом приватної власності), Delfi відтягли до порту Чорноморська.

Через пів року після аварії він запевнив Генпрокуратуру, що підніме судно і прибере з узбережжя за власний кошт. Однак не виконав своїх зобов'язань. Зрештою, після

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