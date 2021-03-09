Суд вирішив, скільки грошей треба стягнути з власника танкера Delfi
Адміністрація морських портів України виграла у суді проти власника танкера Delfi про компенсацію. У вересні 2020 року його відтягли від пляжу Одеси після кількамісячного перебування у морі.
Відповідача – власника танкера – визнали винним і присудили відшкодувати збитки. Відповідне рішення оприлюднили 4 березня у Єдиному державному реєстрі судових рішень.
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Скільки стягнуть з власника Delfi
За рішенням суду з фірми MISTER DRAKE PC, що зареєстрована у Великій Британії (Уельс, місто Кардіф) на користь Державного підприємства Адміністрація морських портів України стягнуть 2 мільйони 743 тисячі 796 гривень витрат.
Ця сума – збитки, які витратили на ліквідацію аварії. Окрім того, з нього стягнуть 41 156 гривень судового збору.
До того ж суд визнав необґрунтованими твердження представника компанії Mister Drake PC про те, що капітан Одеського порту не надав судновласнику достатньо часу для підняття танкера.
Головне про операцію з підняття Delfi:
- Танкер Delfi сів на мілину і задрейфував біля берегів Одеси у листопаді 2019 року.
- Внаслідок затоплення, з судна стався витік нафтопродуктів. Згодом він продовжувався кілька разів.
- За інформацією ЗМІ, танкер займався нелегальною заправкою суден у відкритому морі.
- Власник танкера мав прибрати його до квітня 2020 року, але не зробив цього.
- Відтак терміни підняття судна кілька разів продовжували.
- 7 вересня Міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив про повну готовність до завершальної операції з підняттям танкера Delfi.
- Delfi 10 вересня відбуксували з одеського пляжу "Дельфін" до порту Чорноморська.
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