Власна гора та озера: ЗМІ показали розкішний будинок Королевської під Києвом – фото

3 лютого 2021 , 13:59

Журналісти з'ясували, що народна депутатка від "Опозиційної платформи – За життя" Наталія Королевська живе в котеджі в селищі Лісники, що на Київщині. На території будинку є басейн, 2 штучні озера та гора.

Джерело: "Гроші"

Однак у декларації зазначено, що нардепка зареєстрована та проживає у квартирі чоловіка.

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Деталі про будинок Королевської

  • Розміщений він у селищі Лісники на території понад гектар.
  • Крім маєтку площею приблизно 600 квадратних метрів, є відкритий басейн, будинки для охорони й прислуги, а також 2 штучні озера та гора.

Що про це каже сама нардепка

  • За словами Королевської, цей будинок нібито належить її батькам, тому вона й не внесла його в декларацію.
  • Представниця ОПЗЖ офіційно задекларувала 2 орендовані ділянки в Луганській області.
Важливо! Раніше Володимир Зеленський підписав закон, яким посилюють відповідальність за брехню в деклараціях. Посадовцям, які вносять неправдиву інформацію, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 2 років.


Як виглядає розкішний будинок та територія навколо виглядають згори / Скриншот з відео


Площа власності – понад гектар / Скриншот з відео