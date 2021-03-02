Владу Медведчуку в Україні дав Порошенко, – Аваков

2 березня 2021 , 03:07

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Очільник МВС Арсен Аваков вважає, що дорогу до влади лідеру ОПЗЖ Віктору Медведчуку дав п'ятий президент Петро Порошенко. Зокрема, за президенства останнього обміном полоненими з Росією займався саме кум Путіна.

Аваков наголосив, що Медведчук щиро вважає Путіна своїм другом: вони дружать сім'ями та мають хорошу комунікацію. Натомість Порошенко дав йому ту силу, якої представник ОПЗЖ раніше не мав.

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Взаємини Медведчука та Порошенка: деталі від Авакова

За словами міністра, Медведчук комунікував з представниками Кремля щодо Донбасу для того, щоб повернутись до влади. А Петро Порошенко намагався підпорядкувати цей механізм, думаючи вирішити якісь свої проблеми.

"Де Медведчук був після Революції Гідно? Ніде. Я чудово пам'ятаю, як намагався стримати групу "Правого сектору" в Івано-Франківській області, де його намагались наздогнати та дачу пограбувати чи ще щось таке. Але його тоді не було на арені", – пригадав Аваков.

Він додав, за деякий час виникла ситуація із трубою, на якій почали заробляти. А потім у Медведчука та компанії з'явилися гроші, щоб почати скуповувати канали.

Зрештою в 2015 році виникли скандали з постачанням електроенергії в окупований Крим. За словами Авакова, тоді Медведчук був теж не на "пустому" місці.

"Це коли пан Демчишин (міністр енергетики в другому уряді Арсенія Яценюка – 24 канал) уклав договори про постачання електрики в Крим. І Яценюк мав із ним конфлікт та практично запропонував вийти із зали засідань. Тоді порушили кримінальну справу. А виявилось, що Демчишин – тут ні до чого. Йому команду дали укласти договір, а цим займався Медведчук", – зауважив посадовець.

На завершення Аваков наголосив, що Медведчук – "це цинізм нашої ситуації, який показано на конкретних речах".

Він отримав силу завдяки розмовам із Путіним. І він цю силу тут реалізує. А тому він – каталізатор у всіх питаннях,
– констатував політик.

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Останні головні події навколо Віктора Медведчука

  • 2 лютого РНБО застосувала санкції проти Тараса Козака. Також під удар потрапили телеканали ZIK, NewsOne та "112 Україна", які належать Козаку, але де-факто ними володіє Медведчук.
  • 19 числа РНБО наклала санкції вже на нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" та його дружини Оксани Марченко терміном на 3 роки.
  • Після накладених санкцій співробітники телеканалів, підконтрольних Медведчуку, створили ТОВ "Медіахолдинг "Новини". Завдяки цьому 26 лютого о 18:00 в Україні почав мовити телеканал "Перший незалежний". Але фактично після запуску його заблокували кілька операторів.
  • Крім того, 25 лютого ЗМІ оприлюднили запис розмови колишнього "сірого кардинала Кремля" Владислава Суркова та Медведчука. Імовірно, їхнє спілкування відбулося в 2014 році. Медведчук і Сурков, зокрема, обговорили схеми постачання електроенергії в Крим та обмін військовополоненими на Донбасі.

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