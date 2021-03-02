Очільник МВС Арсен Аваков вважає, що дорогу до влади лідеру ОПЗЖ Віктору Медведчуку дав п'ятий президент Петро Порошенко. Зокрема, за президенства останнього обміном полоненими з Росією займався саме кум Путіна.

Аваков наголосив, що Медведчук щиро вважає Путіна своїм другом: вони дружать сім'ями та мають хорошу комунікацію. Натомість Порошенко дав йому ту силу, якої представник ОПЗЖ раніше не мав.

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Взаємини Медведчука та Порошенка: деталі від Авакова

За словами міністра, Медведчук комунікував з представниками Кремля щодо Донбасу для того, щоб повернутись до влади. А Петро Порошенко намагався підпорядкувати цей механізм, думаючи вирішити якісь свої проблеми.

"Де Медведчук був після Революції Гідно? Ніде. Я чудово пам'ятаю, як намагався стримати групу "Правого сектору" в Івано-Франківській області, де його намагались наздогнати та дачу пограбувати чи ще щось таке. Але його тоді не було на арені", – пригадав Аваков.

Він додав, за деякий час виникла ситуація із трубою, на якій почали заробляти. А потім у Медведчука та компанії з'явилися гроші, щоб почати скуповувати канали.

Зрештою в 2015 році виникли скандали з постачанням електроенергії в окупований Крим. За словами Авакова, тоді Медведчук був теж не на "пустому" місці.

"Це коли пан Демчишин (міністр енергетики в другому уряді Арсенія Яценюка – 24 канал) уклав договори про постачання електрики в Крим. І Яценюк мав із ним конфлікт та практично запропонував вийти із зали засідань. Тоді порушили кримінальну справу. А виявилось, що Демчишин – тут ні до чого. Йому команду дали укласти договір, а цим займався Медведчук", – зауважив посадовець.

На завершення Аваков наголосив, що Медведчук – "це цинізм нашої ситуації, який показано на конкретних речах".

Він отримав силу завдяки розмовам із Путіним. І він цю силу тут реалізує. А тому він – каталізатор у всіх питаннях,

– констатував політик.

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Останні головні події навколо Віктора Медведчука

2 лютого РНБО застосувала санкції проти Тараса Козака. Також під удар потрапили телеканали ZIK, NewsOne та "112 Україна", які належать Козаку, але де-факто ними володіє Медведчук.

19 числа РНБО наклала санкції вже на нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" та його дружини Оксани Марченко терміном на 3 роки.

Також РНБО ухвалила рішення про повернення у власність держави частини нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок". Нею володіє компанія "ПрикарпатЗахідтранс", яку пов'язують із Медведчуком.

Після накладених санкцій співробітники телеканалів, підконтрольних Медведчуку, створили ТОВ "Медіахолдинг "Новини". Завдяки цьому 26 лютого о 18:00 в Україні почав мовити телеканал "Перший незалежний". Але фактично після запуску його заблокували кілька операторів.

Крім того, 25 лютого ЗМІ оприлюднили запис розмови колишнього "сірого кардинала Кремля" Владислава Суркова та Медведчука. Імовірно, їхнє спілкування відбулося в 2014 році. Медведчук і Сурков, зокрема, обговорили схеми постачання електроенергії в Крим та обмін військовополоненими на Донбасі.

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