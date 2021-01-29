Суд звільнив фігуранта у справі Шеремета ветерана "Бучу": відпустили під домашній арешт

Івано-Франківський апеляційний суд змінив запобіжний захід ветерану АТО Владиславу Грищенку з позивним "Буча". Відтак замість тримання під вартою його відпустили на цілодобовий домашній арешт.
Джерело: "Українська правда"
Його підозрюють у замаху на бізнесмена з Косова Михайла Чекурака. Про це виданню сказав адвокат Віталій Ковальчук.
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Грищенка також зобов'язали носити електронний браслет. Ці обмеження діятимуть попередньо до 20 лютого.
Також йому не можна виїжджати з Києва без дозволу, а також обов'язково щоразу повідомляти про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.
Крім цього, Грищенка зобов'язали здати паспорти для виїзду за кордон, а також утримуватися від спілкування з особами, визначеними слідчим суддею чи судом.
Сам Грищенко заявив, що його справа є "політичною і пов'язана з Шереметом".
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