Суд звільнив фігуранта у справі Шеремета ветерана "Бучу": відпустили під домашній арешт
Івано-Франківський апеляційний суд змінив запобіжний захід ветерану АТО Владиславу Грищенку з позивним "Буча". Відтак замість тримання під вартою його відпустили на цілодобовий домашній арешт.
Джерело: "Українська правда"
Його підозрюють у замаху на бізнесмена з Косова Михайла Чекурака. Про це виданню сказав адвокат Віталій Ковальчук.
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Грищенка також зобов'язали носити електронний браслет. Ці обмеження діятимуть попередньо до 20 лютого.
Інші обмеження
Також йому не можна виїжджати з Києва без дозволу, а також обов'язково щоразу повідомляти про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.
Крім цього, Грищенка зобов'язали здати паспорти для виїзду за кордон, а також утримуватися від спілкування з особами, визначеними слідчим суддею чи судом.
Сам Грищенко заявив, що його справа є "політичною і пов'язана з Шереметом".
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Кого, окрім Грищенка, підозрюють у вбивстві Павла Шеремета
- Яну Дугарь – бойового медика 25 повітряно-десантної бригади. За даними слідства, вона начебто вела фотозйомку камер відеоспостереження в межах підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю. Дугарь перебуває під цілодобовим домашнім арештом.
- Юлію Кузьменко – волонтерку і військового медика. За версією слідства, у ніч перед вбивством журналіста вона разом з Антоненком закладали вибухівку під авто Шеремета. А наступного ранку Кузьменко нібито підірвала цю вибухівку. Зараз Кузьменко перебуває під вартою.
- Андрія Антоненка – ветерана бойових дій на Донбасі, бійця Сил спецоперацій, музикант Riffmaster. Перебуває під вартою.
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