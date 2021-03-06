Пропаганда вакцинації: влада провалила комунікацію щодо щеплень проти COVID-19

В Україні інфіковано COVID-19 більше людей, ніж вакциновано. На день хворіє понад 10 тисяч громадян, штучний імунітет за 2 тижні вакцинації набули лише 12 тисяч українців, а вакцину доводиться утилізовувати.

Чимало лікарів та військових від своєї дози відмовляються і на щеплення не приходять – бо бояться. Про таке навіть думати сумно, але в XXI столітті в Україні вирують печерні фобії про вакцини, мовляв, вони шкідливі, від них помирають і що вони взагалі не потрібні.

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Коли я таке чую не тільки від випадкових людей в транспорті чи в черзі, але й від моїх друзів, колег та родичів – то я розумію, якої величезної помилки припустилася влада, коли щодо вакцини тотально провалила комунікацію.

Де влада допустила помилку щодо комунікації

Влада зосередилася на добуванні вакцини, але коли нарешті ми її отримали – то з'ясувалося, що вона мало кому по-справжньому потрібна. Наразі лікарів та військових доводиться мало не примушувати вколоти її собі.

Вакцину доводиться викидати – бо флакон передбачено на 10 доз, але добровольців, добре, якщо набирається 6. Тобто нам ще півроку тому треба було в Україні запускати освітню програму, знімати рекламні ролики, мультифільми та пояснювати, як ті вакцини працюють.

Водночас пояснювати, що від сучасних вакцин не можна померти, що їх саме тому так довго розробляють і тестують, щоб вони гарантовано були безпечними, що не виростає від них в людей пір'я й волосся на долонях – бо дуже багато серед українців тих, хто досі в те вірить і відмовляється вакцинуватися.



Багато українців відмовляються вакцинуватись / Фото Findy News

Ситуацію з щепленнями хочуть виправити

Щоб якось виправити ситуацію, щоб непотрібні дози вакцини не викидати – влада терміново узялася прищеплювати від коронавірусу відомих осіб – колють їм залишки індійської вакцини, якщо їх лишають у флаконі після планових щеплень медикам та військовим.

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Принаймні, таке тому офіційне пояснення, чому поза чергою хтось наразі отримує вакцину, якщо не є медиком чи військовим. Одразу зауважу – я обома руками "за" таку ініціативу, адже розумію, навіщо таке робиться – заради популяризації вакцинування та заради розвіювання необґрунтованих страхів щодо якості тієї вакцини.

У нас все як зажди – крута, здавалося б, ідея провалилася через криву її реалізацію виконавцями, точніше – через її непрозорість. Адже взагалі незрозумілі критерії відбору тих от публічних осіб.

Що може передбачати ідея вакцинації публічних осіб

Є певні сумніви, що їх саме "залишками" вакцинуватимуть і немає довіри, що в цій програмі не буде корупційної складової, немає довіри, що це все не перетвориться на продаж вакцини багатіями, які купують собі місце в черзі на позапланове щеплення.

Ідея вакцинувати зірок шоу-бізнесу, відомих осіб, лідерів суспільної думки – дуже правильна, адже ці особи для людей є прикладом для наслідування, вони задають тон і настрої в суспільстві.



Ідея вакцинувати відомих осіб – правильна / Фото КМДА

Проте з іншого боку – в суспільстві існує і недовіра щодо дій чиновників МОЗ й коли ті чиновники анонсують "позапланові" щеплення, то виникає підозра, що не все там чисто.

Звісно, я не думаю, що це навмисно була така "шпаринка" у щепленнях зроблена, щоб легально "барижити" тією вакциною, продаючи безкоштовну вакцину по тисячі доларів за дозу.

Я от намагався знайти хоча б якусь інформацію про цю програму для "публічних осіб", щоб до неї долучилися і журналісти 24 каналу, утім, жодної конкретики – окрім загальних слів від чиновників – просто немає.

Я абсолютно впевнений, що для опозиційних політиків, для медведчуківських телеканалів, для телеканалів Порошенка – це буде чудовий привід розігнати чергову хвилю зради, мовляв, "Зеленський знайшов законну можливість вакцинувати увесь свій "Квартал 95" поза чергою" – вже бачу такі заголовки в анонімних телеграм-каналах.

Чому відповідна вакцинація – непогана ідея

Як би криво не реалізували ідею з пропагандою вакцинації публічними особами, навіть якщо поза чергою вакцинують тих людей, яких ми не вважаємо популярними, але якщо замість утилізовувати залишки вакцини її колють людям – замість того, щоб просто вакцину викинути, адже хтось з лікарів чи військових не змогли чи не схотіли вчасно прийти на процедуру – то я взагалі не проти, щоб її кололи.

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Хоч "95 кварталу", хоч "Дизель-шоу" чи "Битві екстрасенсів" у повному складі – адже вони всі наші співгромадяни, з якими ми контактуємо в транспорті, в магазині та на роботі – тому якщо вакцинованих українців стане більше – це нам усім лише на руку. Адже на носі чергова хвиля коронавірусу, а в нас знову понад 10 тисяч хворих на день.