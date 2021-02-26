На засіданні Ради нацбезпеки та оборони 26 лютого можуть ввести санкції проти олігарха Дмитра Фірташа. Також мовиться, що зібрання РНБО стосуватиметься судової системи та її реформи.

Про це розповів голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков. За його словами, в Україні вже склалась традиція ухвалювати доленосні рішення на засіданнях РНБО.

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Застосування санкцій

За його словами, питання корупції й інших "негативних речей" варто розв'язувати не лише інструментом санкції. "Хочеться закликати владу бути послідовною. Це правильна інтенція влади та напрямок діяльності на боротьбу з олігархами і агентами російського впливу", – зауважив голова Фундації DEJURE.

Жернаков підтримав санкції, що були прийняті раніше. Зокрема, рішення щодо Тараса Козака та Віктора Медведчука. Однак він зазначив, що "чим це все закінчиться – питання відкрите", бо інструмент санкцій РНБО не може бути окремо ізольований.

Нагадаємо. Телеканали ZIK, NewsOne та "112 Україна" заблокували через санкції РНБО 2 лютого. Більше про це читайте за посиланням.

Не хотілося б, щоб ми тільки інструментом санкцій оперували. Це не є нормальним, коли в країні не проводяться розслідування і вони (злочинці – 24 канал) не притягуються до кримінальної відповідальності,

– заявив він.

Прогнози щодо РНБО

Михайло Жернаков вважає, що це добра тенденція, що Володимир Зеленський назвав судову систему – дисфункційною. На 1 березня прогнозовано, що марафон "Україна 30" буде присвячений також питанню судової системи.

Президент вніс на розгляд 3 законопроєкти, які не відповідають меморандуму з Міжнародним валютним фондом і не вирішують проблем,

– зауважив Жернаков.

Тематично законопроєкти спрямовані на розв'язання проблем із Окружним адмінсудом міста Києва і корумпованою і нереформованою Вищою радою правосуддя. "Ми зобов'язались її реформувати перед МВФ", – наголосив він.

Зверніть увагу. Члену правління Фундації DEJURE Роману Маселку намагалися вручити адміністративний протокол про конфлікт інтересів.

Голова правління Фундації DEJURE Жернаков щодо засідання РНБО: дивіться відео