Влада перестала загравати з Росією, – Дейнега

Волонтер Віталій Дейнега вважає, що українська влада перестала "загравати" з Росією. За його словами, значних зусиль для цього доклали саме українці.

Дейнега в програмі "6/9" розповів, що громадянам вдалося цього досягти завдяки тому, що вони неодноразово виходили на протести. На його думку, українці – народ, який миттєво реагує на насильство.

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Волонтер зауважив, що багато людей доклали зусилля для того, щоб риторика Офісу Президента щодо Росії змінилася. Зокрема, цьому сприяли й міжнародні партнери.

Влада, слава Богу, і тут можна тільки подякувати Зеленському, перестала загравати з Росією. Стало простіше і це добре,

– наголосив волонтер.

Санкції – доказ змін

На думку Дейнеги, нещодавні рішення влади про запровадження санкцій щодо певних осіб були правильними. Зокрема, мовиться про персональні обмеження щодо політика Віктора Медведчука.

Володимир Зеленський зазначив, що Україна веде активну інформаційну війну всередині держави. Зокрема, санкції проти Віктора Медведчука – практичний доказ результативності цієї боротьби.

До теми Скільки українців підтримують санкції проти Медведчука: дані опитування

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Останні рішення про санкції: коротко