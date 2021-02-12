На Донбасі, фактично, ніякого перемир'я вже немає. 11 лютого російський снайпер смертельно поранив українського військовослужбовця в зоні проведення ООС. На жаль, медикам не вдалося врятувати життя воїна, тож він помер під час евакуації.

Про це сказав в ефірі журналіст Олексій Печій. Він зауважив, що таких трагічних випадків на Донбасі з початку 2021 року вже є кілька.

Цікаво Загиблим на Донбасі виявився 25-річний Владислав Лященко: фото

За словами Печія, російські бойовики значно активізували роботу снайперів, які ціляться по українських захисниках. До того ж обстріли відбуваються щодня.

Лише за минулу добу російські найманці 7 разів порушили режим тиші, зокрема, відкриваючи прицільний вогонь зі снайперських гвинтівок,

– сказав журналіст.

10 лютого у такий спосіб ще один боєць отримав поранення. На щастя, його встигли відвезти до медзакладу, де надали необхідну допомогу.

Скільки Україна втратила воїнів

Від початку 2021 року на Донбасі вже загинули приблизно 10 українських воїнів, зокрема й від дій ворожих снайперів. Ще 12 військовослужбовців отримали поранення.

Можна констатувати – ніякого перемир'я на Донбасі немає. Кремлю не потрібен мир в Україні, він і надалі цинічно використовуватиме Донбас для політичного тиску на офіційний Київ,

– запевнив Печій.

"І це вже визнають і представники української делегації в ТКГ, мовляв, так звані ЛДНР Москві тільки для того і потрібні, аби дестабілізувати ситуацію в Україні", – додав він.

Варто прочитати У хлопців є наказ, – Зеленський про вбивства снайперами воїнів ЗСУ

Перемир'я на Донбасі немає, – Печій

Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук озвучує такі ж меседжі. Він відверто заявив, що розчарований у мінських перемовинах. Мовляв, жодним чином домовитися з росіянами не вдасться, адже ті постійно зривають будь-який прогрес у перемовинах.

"Ба більше, зрив перемир'я на Донбасі та недієвість мінського процесу констатують вже і на Банковій", – наголосив Печій.

Всі вже зрозуміли, що чхали росіяни на домовленості у Мінську. Всі зрозуміли, що ворог не зупиняє вогонь по наших захисниках. Чого ми чекаємо? Чому офіційно не визнаємо – перемир'я на Донбасі немає,

– зазначив ведучий.

На це питання дав відповідь речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович, мовляв, зрив перемир'я буде офіційно визнано лише після того, як Україна застосує усі можливі міжнародні механізми врегулювання конфлікту.

Зверніть увагу Ми маємо постійно їздити "на нуль": Зеленський опублікував відео про поїздку на Донбас

Що робить Офіс Президента

Офіс Президента якраз намагається використати один з таких механізмів. Володимир Зеленський разом із послами Великої сімки вирушив на Донбас, аби продемонструвати, що Україна виконує всі взяті на себе в переговорному процесі зобов'язання.

Разом із президентом на Донбас вирушили посли:

Німеччини;

Франції;

Канади;

Великої Британії;

Швеції;

тимчасова повірена у справах США в Україні.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак запевнив, що варто і надалі демонструвати нашим партнерам, що ми дотримуємося режиму тиші, адже це допомагає Україні згуртовувати Захід навколо створення нових майданчиків для обговорення питання Криму та Донбасу

Однак у мене велике питання – чи готові представники Великої сімки, які нині на Донбасі, нарешті почути наші аргументи та просунутися у питанні тиску на Кремль?

– зауважив Печій.

До слова. 20 січня оцінити дотримання припинення вогню на Донбас приїздила голова ОБСЄ Анн Лінде. Вона ж оцінювала ситуацію на Донбасі у березні 2020 року. Тобто, про свавілля росіян на Донбасі у Великій Сімці добре знають, але – жодного рішучого кроку.

"Як підтвердження, рішення Європарламенту, яким депутати засудили незаконну анексію Криму та окупацію окремих районів Донбасу. І на тому наразі крапка", – підсумував журналіст.

Дивіться випуск "Про головне" з Олексієм Печієм: відео