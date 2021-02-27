Максимум два терміни, – Данілов про пропозицію обмежити повноваження нардепа
Олексій Данілов заявив, що українська влада обговорює ідею обмеження максимальної тривалості повноважень народного депутата. Їх можуть лімітувати двома термінами.
Джерело:24 канал
Секретар РНБО зазначив, що достатньо двох термінів, аби показати людям свою професійність. Про це він повідомив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".
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Я можу сказати, що є пропозиція для того, щоб двома термінами обмежити тривалість повноважень народних депутатів. Два строки максимально відпрацював і покажи себе суспільству,
– сказав Олексій Данілов.
Люди сидять у Верховній Раді роками
Секретар Ради нацбезпеки додав, що в Україні поширена практира роками сидіти у Верховній Раді. Одній й ті ж люди постійно проходять у парламент, деякі з них навіть не змініють свого крісла.
За його словами, у нас "якщо у п'яти політичних партіях не побував – це вже не політик".
Засідання РНБО: що відомо
- Олексій Данілов прийшов на ефір програми після засідання РНБО 26 лютого.
- Рада національної безпеки та оборони у п'ятницю розглянула 4 питання.
- Під час засідання говорили про проєкт державної стратегії деокупації Криму, подвійне громадянство, стан реалізації справ про державну зраду, дезертирство, терористичну діяльність і порушення присяги та застосування санкцій проти 10 осіб, які зрадили Україну.
- На брифінгу після зібрання Олексій Данілов відреагував на те, що в Україні почав мовити телеканал "Перший незалежний".
До слова Зрадили Україну: РНБО застосує санкції проти 10 людей
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