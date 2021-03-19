Влада додасть 100%, – Зеленський пообіцяв допомогу постраждалим від локдауну

Президент Володимир Зеленський заявив, що центральна влада надасть пряму фінансову допомогу у зв'язку із запровадженням локдауну. За його словами, про підтримку людей та бізнесу мали б подумати і чиновники на місцях.

Разом із посиленням карантину вони б мали розробити комплекс заходів для допомогти тих категорій громадян та бізнесу свого регіону, які постраждають через обмеження червоної зони.

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Зеленський чекає пропозицій

Глава держави наголосив, що чекає від представників місцевої влади відповідних пропозицій, щоб вже наступного тижня розглянути та затвердити їх на Конгресі місцевих і регіональних влад.

Додатково до запропонованих коштом місцевих бюджетів розмірів допомоги громадянам і бізнесу, які постраждали через локдаун центральна влада додасть 100%. Збільшивши таким чином, суми підтримки людей та бізнесу вдвічі,

– сказав Володимир Зеленський.

Для того, щоб надання допомоги було максимально прозорим, а головне швидким, воно має відбуватися через портал і додаток "Дія".

Окрім цього, президент попросив Верховну Раду бути готовою у короткий термін ухвалити всі зміни, які будуть необхідними для втілення пропозицій місцевих влад та уряду України.

Насамкінець глава держави закликав чиновників на усіх рівнях діяти разом, а громадян берегти себе та своїх близьких.

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