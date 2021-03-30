Влада Чернівців пішла на поступки торговцям, які протестували через карантин

У Чернівцях підприємцям найбільшого у місті Калинівського ринку надали доступ до торговельних місць. Окрім того, торговців звільнили від сплати за камери схову.

Представники Калинівського ринку звернулися до депутатів під час засідання Чернівецької міської ради. Підприємці озвучили низку своїх вимог.

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Перше, на чому ми наполягаємо: щоби ви проголосували за те, аби звільнити нас від сплати за камери схову. Друге – підприємці одноголосно проголосували за те, щоб відкрили всі входи на ринок і дали доступ до торгових місць,

– мовиться у зверненні.

Водночас мовилося лише про час від 5:00 до 22:00.

Підприємці наголосили, що вони не мали доступу до торгових місць, однак водночас мусили заплатити 3 тисячі гривень за камери схову.

Депутати підтримали їхні умови.

Водночас скасування плати за камери схову не стосується підприємців, які працюють у продуктових рядках.

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