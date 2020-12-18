Очільник КДБ Білорусь Іван Тертель заявив, що у країні нібито реалізовують сценарій "кольорової революції". Відтак, влада готується до подальших подій, ба більше – навіть до варіанту "гарячої війни".

Таку заяву Тертель зробив, виступаючи перед працівниками підприємства "Гродна-Азот" 17 грудня. Про це пише "Наша ніва".

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За словами глави білоруського КДБ, держава "опинилися на розломі у геополітичній боротьбі". Мовляв, саме через це в Білорусі настільки напружена ситуація.

Хто буде контролювати Білорусь, той буде домінувати у регіоні. Якщо тут буде домінувати Росія – це стане серйозним ударом по Україні. Ми у центрі поділу світу. У нас був реалізований жорсткий сценарій кольорової революції, до якого ми готові,

– наголосив він.

Тертель додав, що наразі Білорусь програє в інформаційній війні. Водночас він звинуватив Варшаву у підбурюванні настроїв студентів і трудових колективів.

Ми готувалися до іноземної інтервенції, прикритої гуманітарними заходами. Готуємося і тепер... Ми готуємося до весни, ми знаємо, як буде розвиватися ситуація, діяти будемо жорстко. Справедливо, але жорстко. Будемо готуватися і до гарячої війни, не виключаємо і такого варіанту під виглядом гуманітарної місії,

– додав він.

Непростий період, на думку глави КДБ, триватиме у Білорусі 1,5 – 2 роки.

Що у КДБ сказали про опозиціонерів

У своєму виступі Тертель пригадав екскандидата у президенти Віктора Бабарико. Він назвав його "маріонеткою російських ляльководів". Окрім того, він пообіцяв гучний та відкритий процес стосовно нього.

Про загибель активіста

Також Тертель згадав загибель Олександра Тарайковського на протестах, натякнувши, що навіть якщо його застрелили силовики, – вони діяли правильно.

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"Товариш Таравновський, чи Тарайковський, у Мінську загинув. Але хто бачив ці кадри, – бачив, що чоловік стоїть перед ОМОНом, вийшов і нахабно стоїть. Він стоїть з якоюсь метою. Вибачте, хто був у США? Зупиняють машину – ти повинен покласти руки на руль. Коли не поклав, що з тобою зроблять? Пристрелять на місці", – прокоментував він вбивство активіста.

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