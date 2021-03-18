Рада мала розглядати президентський законопроєкт №4651 про ув’язнення за недекларування від 4,5 млн грн цього тижня, але розгляд правок до Земельного не дав цього зробити.

Фактично, відповідальність за корупцію скасував Конституційний суд України наприкінці жовтня 2020 року. З того часу Україні опинилася у конституційній кризі, тому зараз нардепи намагаються виправити ту правову колізію, яка сталася.

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Що пропонують у новому законопроєкті

Так, ще 27 жовтня Конституційний суд скасував статтю 366-1 про кримінальну відповідальність за внесення неправдивих даних до декларації, а також визнав неконституційними повноваження НАЗК з контролю і перевірки декларацій, цілодобового доступу до реєстру декларацій і моніторингу способу життя.

Доступ НАЗК до декларацій вже поновили, а от з кримінальною відповідальністю за брехню у деклараціях поки не все так просто. Розповідаємо, що пропонують у новому законопроєкті.

Дмитро Никифоров, керівник юридичної фірми "Барген", зазначив, що президентський законопроєкт №4651 встановлює тяжчі покарання за брехню у деклараціях і водночас зменшує поріг для відповідальності. Зараз максимальне покарання за невідповідність на суму від 1,135 мільйона гривень до 9 мільйонів гривень – штраф або громадські роботи від 150 до 240 годин.

Насправді важко уявити суб'єкта декларування, який помилився на кілька мільйонів і відбуватиме покарання, прибираючи територію чи красячи бордюри з комунальниками. А законопроєкт пропонує за невідповідність від 1,135 мільйона гривень грн до 4,54 мільйона гривень максимальне покарання у вигляді обмеження волі до 2 років. А невідповідність від 4,54 мільйона гривень вже передбачатиме позбавлення волі до 2 років, чого не було у минулій редакції статті,

– пояснив Никифоров.

Микита Жуков, Голова Комітету Асоціації правників України з конституційного права, зазначив, що проєкт закону №4651 пропонує зробити неможливим звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям за декларування недостовірної інформації.

Чи є зараз кримінальна відповідальність за брехню у деклараціях

Сергій Головко, адвокат АО Credence, зазначив, що 4 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла закон, яким доповнили Кримінальний Кодекс статтями 366-2 та 366-3, що, фактично, повернуло кримінальну відповідальність як за подання недостовірних відомостей у декларації (ст.366-2) так і за умисне неподання декларації (ст.366-3).

Водночас санкції статей 366-2 та 366-3 до теперішнього часу не передбачають такого виду покарання, як позбавлення волі. Наразі передбачено лише штраф, громадські роботи та обмеження волі з тимчасовим позбавленням права займати певні посади,

– каже Головко.

Адвокат Олександр Кудрявцев, керуючий адвокатським бюро "Олександра Кудрявцева", говорить, що зараз адміністративна відповідальність передбачена, якщо відомості у декларації відрізняються від достовірних на суму від 100 до 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (у 2021 році від 227 000 до 1 135 000 гривень) тягне за собою штраф від 17 до 42,5 тисяч гривень.

"Статтею 366-2 Кримінального кодексу України передбачена кримінальна відповідальність за декларування недостовірної інформації. Якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 500 до 4000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (у 2021 році від 1 135 000 гривень до 9 080 000 гривень), то передбачено штраф від 42 500 до 51 000 гривень або громадські роботи на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років", – пояснив Кудрявцев.

Чи повернуть кримінальну відповідальність

Експерти впевнені, що законопроєкт отримає достатню підтримку від нардепів, але ризик того, що КСУ зможе наново визнати неконституційним і його – залишається.

Сергій Головко зазначив, що законопроєкт згідно з поміткою президента є невідкладним. До того ж можна передбачити що нинішній законопроєкт буде прийнято найближчим часом.

Тим більше, що, на відміну від закону № 1074-IX, який фактично знову легалізував визнані неконституційними норми, питання щодо конституційності пропонованих законопроєктом №4651 положень не стоїть,

– говорить адвокат.

Олександр Кудрявцев каже, що цей закон з юридичної точки зору буде правовірним, навіть не дивлячись на рішення КСУ. Тому що це новий закон і нові зміни до Кримінального кодексу. Отже, рішення КС, що було прийняте раніше, на нього автоматично не розповсюджується. Щоб визнати та ці зміни неправомірними, потрібно подати нове звернення до КС і чекати на нове рішення Конституційного суду.

Враховуючи той факт, що за рівнем відповідальності пропонується фактично відтворити статтю, за рівнем відповідальності, зразка тій, яка була визнана неконституційною, залишаються ризики повторного визнання окремих положень вже нового Закону неконституційним,

– зазначив Микита Жуков.