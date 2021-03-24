Вкиди щодо шкідливості вакцинації – наслідок дипломатичної війни, – Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що в Україні вкидають дуже багато інформації про начебто шкідливість вакцинації проти коронавірусу. Данілов наголошує, це – наслідок дипломатичної війни. Адже Роcія активно просуває свій "Супутник V" і саме тому паплюжить інші препарати.

Данілов наголошує, що керівництво країни робитиме все можливе, аби в Україні імунізація проти COVІD-19 відбулась на 100%. Це єдиний вихід проти поширення недуги, наголосив секретар РНБО і зауважив, що він за першою освітою – ветеринарний лікар, тому певними знаннями у медицині володіє.

До теми Закрити всю країну, – Данілов не виключає всеукраїнського локдауну

Весь світ перебуває у такій колотнечі, – Данілов

Це треба просто пережити – ще два – три місяці не лише Україна, але й весь світ буде перебувати у такій колотнечі, коли казатимуть, що ця вакцина стовідсотково якісна, ця – на 80%, а ця – на 70%. Це війна всього фармацевтичного ринку,

– розповів секретар РНБО.

Щодо смерті військовослужбовиці на Одещині після вакцинації, то Данілов наголосив, що ситуацію "не потрібно роздмухувати без остаточних висновків".

"Кожного дня в країні, на жаль, помирає дві тисячі осіб. Від чого померла ця жінка – буде відомо, коли відбудуться всі потрібні медичні процедури", – додав секретар РНБО.

В Україні померли двоє вакцинованих осіб

Зазначимо, що причиною смерті 43-річної військової з Одещини стала гостра серцево-судинна недостатність. Вже 24 березня стало відомо про смерть ще одного вакцинованого в Україні.

Актуально Наскільки темпи вакцинації відстають від графіка: відповідь МОЗ

Помер провізор аптеки військового госпіталю у Чернівцях. Медики кажуть, що чоловік міг померти від інсульту, адже у нього були хронічні серцево-судинні захворювання.

Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу