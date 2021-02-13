Визволені з полону піратів моряки Stevia повернулися до України: з ними зустрівся Зеленський

Джерело:Пресслужба президента України
Президент України Володимир Зеленський 13 лютого зустрівся у Києві зі звільненими членами екіпажу судна Stevia. Мовиться про 6 українських моряків. Їх у грудні 2020 року захопили пірати у Гвінейській затоці.
Під час нападу на судно пірати вивезли в невідомому напрямку Олександра Соручана, Семена Резніченка, Костянтина Андрєєва, Олександра Коровкіна, Владислава Чебана та В'ячеслава Сандеровського. Також серед полонених перебували 2 громадян Албанії.
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Президент передусім привітав моряків на батьківщині. Також він поцікавився умовами, в яких пірати утримували українців.
Моряки, зі свого боку, розповіли, що їх тримали у джунглях серед мангрових лісів, де було дуже багато комарів.
Це було страшно. Навколо тебе – 20 людей із автоматами цілодобово,
– зазначив один із моряків і додав, що більшість викрадачів була в стані сильного наркотичного сп'яніння.
Почувши це, Зеленський запропонував направити українців до лікарні "Феофанія" на декілька днів. Щоб там їх обстежили медики та щоб українці відновили здоров'я.
Одним із перших, хто зустрів моряків на батьківщині, був Володимир Зеленський / Фото пресслужби президента України
До речі Ердоган привітав повернення українських моряків додому і назвав Зеленського "дорогим другом"
За словами українського президента, викрадачі хотіли дуже багато. Але українська сторона прекрасно відпрацювала – і МЗС, і розвідники.
Було зроблено досить складну комбінацію. Людей повернули. Операція пройшла блискуче, адже всі люди – здорові й живі. Ми знаємо випадки, коли це може тривати багато років. Вважаю, що це прекрасна перемога для України. Ми повертаємо всіх,
– зауважив він.
Водночас очільник держави наголосив, що повернення громадян України додому – це пріоритет для влади. І ця операція з повернення українців відбулася на високому рівні.
"Дякую міністру закордонних справ, голові комітету розвідки, керівнику Офісу Президента, всім дипломатам, які працювали і в Україні, і ззовні. Багато що зробило наше посольство в Нігерії, співпрацювали і з албанськими дипломатами", – підсумував Зеленський.
Очільник зовнішньополітичного відомства також висловив радість, що нарешті українські моряки – на рідній землі та обіймають своїх рідних.
"Після кількох місяців копіткої праці дипломатів та всіх залучених сторін нам вдалося визволити їх із піратського полону. В яку б халепу не потрапляли громадяни України за кордоном, вони можуть розраховувати на захист Української держави. Так було й буде завжди. Україна своїх напризволяще не залишає", – наголосив він.
Окрім Зеленського, вітали вдома моряків також керівник ОПУ Андрій Єрмак і очільник МЗС Дмитро Кулеба / Фото пресслужби президента України