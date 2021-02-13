Президент України Володимир Зеленський 13 лютого зустрівся у Києві зі звільненими членами екіпажу судна Stevia. Мовиться про 6 українських моряків. Їх у грудні 2020 року захопили пірати у Гвінейській затоці.

Під час нападу на судно пірати вивезли в невідомому напрямку Олександра Соручана, Семена Резніченка, Костянтина Андрєєва, Олександра Коровкіна, Владислава Чебана та В'ячеслава Сандеровського. Також серед полонених перебували 2 громадян Албанії.

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Докладніше про зустріч Зеленського зі звільненими моряками

Президент передусім привітав моряків на батьківщині. Також він поцікавився умовами, в яких пірати утримували українців.

Моряки, зі свого боку, розповіли, що їх тримали у джунглях серед мангрових лісів, де було дуже багато комарів.

Це було страшно. Навколо тебе – 20 людей із автоматами цілодобово,

– зазначив один із моряків і додав, що більшість викрадачів була в стані сильного наркотичного сп'яніння.

Почувши це, Зеленський запропонував направити українців до лікарні "Феофанія" на декілька днів. Щоб там їх обстежили медики та щоб українці відновили здоров'я.



Одним із перших, хто зустрів моряків на батьківщині, був Володимир Зеленський / Фото пресслужби президента України

Як відбувалося звільнення та повернення українських моряків додому

За завданням Зеленського Міністерство закордонних справ України забезпечувало визволення моряків з піратського полону.

Було налагоджено переговорний процес судновласника з викрадачами.

Звільнити українців вдалося наприкінці січня 2021 року.

У підсумку їх доправили до міста Порт-Гаркорт. Там вони пройшли необхідне медичне обстеження.

Згодом українці опинилися в нігерійському Лагосі, а вже звідти вирушили до турецького Стамбула (Туреччина).

13 лютого вони прибули до Києва.

До речі Ердоган привітав повернення українських моряків додому і назвав Зеленського "дорогим другом"

Що про звільнення каже Зеленський

За словами українського президента, викрадачі хотіли дуже багато. Але українська сторона прекрасно відпрацювала – і МЗС, і розвідники.

Було зроблено досить складну комбінацію. Людей повернули. Операція пройшла блискуче, адже всі люди – здорові й живі. Ми знаємо випадки, коли це може тривати багато років. Вважаю, що це прекрасна перемога для України. Ми повертаємо всіх,

– зауважив він.

Водночас очільник держави наголосив, що повернення громадян України додому – це пріоритет для влади. І ця операція з повернення українців відбулася на високому рівні.

"Дякую міністру закордонних справ, голові комітету розвідки, керівнику Офісу Президента, всім дипломатам, які працювали і в Україні, і ззовні. Багато що зробило наше посольство в Нігерії, співпрацювали і з албанськими дипломатами", – підсумував Зеленський.

Коментар очільника МЗС Дмитра Кулеби

Очільник зовнішньополітичного відомства також висловив радість, що нарешті українські моряки – на рідній землі та обіймають своїх рідних.

"Після кількох місяців копіткої праці дипломатів та всіх залучених сторін нам вдалося визволити їх із піратського полону. В яку б халепу не потрапляли громадяни України за кордоном, вони можуть розраховувати на захист Української держави. Так було й буде завжди. Україна своїх напризволяще не залишає", – наголосив він.



Окрім Зеленського, вітали вдома моряків також керівник ОПУ Андрій Єрмак і очільник МЗС Дмитро Кулеба / Фото пресслужби президента України ​

Кого ще вдалося звільнити Україні з полону за останній час

17 українських моряків, захоплених у Гвінейській затоці,

14 членів екіпажу судна Ruta. Їх із 2017 року утримували на території Лівії,

9 громадян України із сирійських таборів для біженців,

2 громадян, яких утримували як заручників на території Іракського Курдистану.

Загалом у 2020 році завдяки роботі українських дипломатів звільнили 42 громадян України, яких незаконно утримували за кордоном.

А на початку січня 2021-го звільнили та повернули додому 4 українських членів екіпажу судна Captain Khayyam. Їх засудили в Лівії у грудні 2017 року до п'ятирічного ув'язнення.

До слова! На початку 2021-го у Росії заявили, що вдалося звільнити з полону у Лівії кілька їхніх громадян і одного українця. Обставили тоді російська сторона не уточнила.

Захоплення судна Stevia: що відомо