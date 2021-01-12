Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів про один із ключових пунктів перемовин під час візиту президентки Молдови Майї Санду до України. За його словами, вона передусім має намір обговорити ситуацію у Придністров'ї.

Кулеба про візит Санду до України

Як підкреслив очільник МЗС, найголовнішою новиною вже є те, що свій перший закордонний візит Санду здійснює саме до України. Про це Кулеба заявив у ефірі телеканалу "1+1".

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"Це говорить про визнання Молдовою важливості та авторитету України… Ми працюємо над тим, щоб авторитет України у нашому регіоні зростав, і цей візит якраз про це", – зауважив міністр.

Він додав, що ситуація у Придністров'ї буде одним із ключових пунктів перемовин під час візиту Санду. У цьому контексті Кулеба наголосив, що погляди України та нинішнього керівництва Молдови на врегулювання придністровської проблеми збігаються.

Це виключно питання територіальної цілісності, тобто Придністров'я має повернутися до складу Молдовської держави, і виведення російських військ,

– наголосив голова українського зовнішньополітичного відомства.

До речі Питання Придністров'я – передусім: Санду окреслила майбутнє взаємин Молдови та Росії

Чому Придністров'я є для Санду важливим

Це окупована територія Молдови. Після розпаду СРСР вона захотіла відділитися, оскільки там начебто переважало російськомовне населення, яке бачило себе Росією.

Через це на початку 90-х у Придністров’ї виник збройний конфлікт. Його результатом стало створення "Придністровської Молдавської Республіки".

Нормальні держави, зокрема Україна, це псевдоутворення не визнають. Натомість визнає та всіляко підтримує Росія. Більше того, Кремль тут розмістив свої війська – нібито з "миротворчою" метою.

На території Придністров’я проживають багато етнічних українців. Крім того, багато жителів регіону мають українські паспорти.

Майя Санду приїхала до України: коротко

Окрім Зеленського, президентка Молдови також планує зустрітися з прем'єром Денисом Шмигалем та спікером парламенту Дмитром Разумковим.

За словами Санду, вона прагне налагодити відносини між Молдовою та Україною, яких фактично не було впродовж останніх 4 років через відверту проросійську позицію попереднього президента Ігоря Додона.

У Києві ж очікують на перезавантаження взаємин із Молдовою.

Зверніть увагу! Під час інавгурація 24 грудня 2020 року Майя Санду частину своєї промови виголосила українською мовою. На такий крок глава Молдови пішла через те, що в країні живуть 6,6% українців.