У День Валентина Національна гвардія України привітала українців. Відразу в декількох містах військовослужбовці організували флешмоби зі слоганом "З любов'ю, Нацгвардія", щоб привітати містян зі святом.

Містянам флешмоб сподобався, у відповідь вони дякували та фотографувалися з нацгвардійцями. Святкування провели у 3 містах: Харкові, Маріуполі та Дніпрі.

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► Харків

На площі Конституції військовослужбовці вітали перехожих та дарували кульки у формі сердець. Там гвардійці провели таку акцію вже вдруге.

Флешмоб має таку назву не просто так. З любов'ю до своєї Батьківщини і усіх українців гвардійці виконують завдання з їх захисту у мирних містах та на передовій,

– розповіла лейтенантка Анастасія Павленко.

За словами старшого солдата Олександра Стратюка, мотивом для такого дійства стало щире бажання привітати харків'ян зі святом та подарувати їм гарний настрій.

"Чим більше людей розумітиме, що військові прості в спілкуванні і наближені їм люди, тим краще буде порозуміння і співпраця у будь-яких екстремальних ситуаціях", – заявив Стратюк.

►Дніпро

На вулиці Короленка у Дніпрі військовий оркестр влаштував безкоштовний святковий виступ для жителів міста. Попри негоду, музиканти виконали декілька творів. Це не залишило містян байдужими, вони із задоволенням дякували їм й робили спільні фото.



Виступ в честь Дня Валентина / Фото з "Информатор"

Також гвардійці роздавали прохожим картонні "валентинки". Всередині були підписи "Поділись любов'ю до України". У такий спосіб Нацгвардія закликала українців ділитись почуттями.

► Маріуполь

Маріупольські гвардійці також підтримали акцію й привітали з Днем Валентина мешканців Маріуполя власноруч складеними "валентинками" та кульками.

На площі Свободи та в торговому центрі гвардійці дивували перехожих неочікуваними подарунками. Очевидці повідомили, що надпис на кульках "З любов'ю, Нацгвардія!" насправді відчувався.

Військовослужбовці вітають українців / Фото Нацгвардії України