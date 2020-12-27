Службовці військово-цивільного співробітництва продовжують допомагати місцевому населенню. Зокрема тому, яке мешкає на лінії розмежування.

Вони доставляють в села харчі. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС у фейсбуці.

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Селяни не мають змогу купити хліб

З віддаленими селами майже обірвався зв'язок та немає громадського транспортного сполучення через війну та ускладнені погодні умови. Тож люди не мають змогу отримати чи придбати свіжі продукти, зокрема хліб.



Військовослужбовці доставляють продукти / Скриншот з відео

Службовці роздали допомогу

Тому доставляти необхідні речі туди вже 5 рік поспіль доводиться саме службовцям військово-цивільного співробітництва. Чергову партію допомоги вони розвезли на лінію розмежування та роздали людям.

Ми хочемо показати всій громаді, яка проживає на території, де відбувають військові дії, що військові можуть не тільки захищати їх зі зброєю в руках, а й робити добрі справи,

– розповів начальник групи ЦВС ООС Олексій.

Зверніть увагу! Проросійські бойовики один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі 26 грудня. В результаті неприцільного обстрілу окупантів жертв та поранених серед наших захисників немає.

Як службовці доставляють допомогу селянам: дивіться відео