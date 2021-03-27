Один із затриманих під час акцій під ОП Влад Сорд неодноразово заявляв, що захищав Україну на війні та навіть отримав поранення під Іловайськом. Однак військовий Микола Колесник знайшов спростування цього. За інформацією Колесника, Сорд насправді не був в Іловайську.

Докази, які доводять, що Сорд дещо "прибрехав" про свою біографію, опублікував голова Координаційної ради ветеранів АТО з Дніпропетровщини Микола Колесник.

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Що відомо про Влада Сорда

Справжнє ім'я чоловіка – Владислав Стафійчук. Це український письменник, співзасновник видавництва "Дім Химер", активіст і, як він сам стверджує, ветеран війни на Донбасі. Він переконує, що не лише пройшов Майдан та захищав шахту Бутівка, а і був в Іловайську. Там, за словами Сорда, він нібито дістав серйозну травму спини, коли "під обстрілом перекинулася вантажівка".

За це Сорд отримав Орден Богдана Хмельницького, перебуваючи у госпіталі після серпневих боїв. Саме щодо ордену і виникло багато суперечок у ветеранських колах.

Спростування від Миколи Колесника

Голова Координаційної ради ветеранів АТО з Дніпропетровщини Микола Колесник стверджує, що Орден Богдана Хмельницького в Стафійчука – "липовий", а його фото "з передової", зроблені далеко за її межами.

Про орден

Раніше нардеп від "Слуги народу" Владлен Неклюдов звернувся до компетентних органів щодо ордену Сорда. Депутату повідомили, що Сорда взагалі не нагороджували державними нагородами.

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Про Іловайськ

Аби спростувати цей факт, Колесник опублікував фото Сорда за 17 серпня 2014 року. Саме тоді, за версією Сорда, він воював в Іловайську. Насправді ж світлина зроблена на блокпосту між Донецькою та Дніпропетровською областю. Колесник додав відповідну геолокацію.

Водночас Колесник прикріпив ще одне фото Сорда, яке зробили на концерті 7 вересня. За версією Сорда, він тоді мав лежати у лікарні.

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