Військовий, якого смертельно поранили бойовики, був з Черкащини

Джерело:фейсбук Черкаського ТЦК
У зоні ООС 10 березня проросійські бойовики обстріляли позиції Збройних сил України. Внаслідок цього загинув наш захисник з Черкаської області Володимир Онопрієнко.
Військовий отримав важке поранення поблизу Старогнатівки. Йому оперативно надали медичну допомогу, однак боєць, на жаль, не вижив.
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44-річний Онопрієнко був старшим солдатом. На військову службу за контрактом його призвав Драбівський районний територіальний центр комплектування у квітні 2020 року.
Службу український захисник проходив на посаді командира бойової машини.
У загиблого залишилися дружина, донька та мати. Вони проживають у селищі Драбів.Редакція 24 каналу висловлює родичам та друзям загиблого військового щирі співчуття.
На Донбасі загинув військовий з Черкащини / Фото зі сторінки Володимира Онопрієнка у фейсбуці