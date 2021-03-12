Військовий, якого смертельно поранили бойовики, був з Черкащини
У зоні ООС 10 березня проросійські бойовики обстріляли позиції Збройних сил України. Внаслідок цього загинув наш захисник з Черкаської області Володимир Онопрієнко.
Джерело:фейсбук Черкаського ТЦК
Військовий отримав важке поранення поблизу Старогнатівки. Йому оперативно надали медичну допомогу, однак боєць, на жаль, не вижив.
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Що відомо про загиблого військового
44-річний Онопрієнко був старшим солдатом. На військову службу за контрактом його призвав Драбівський районний територіальний центр комплектування у квітні 2020 року.
Службу український захисник проходив на посаді командира бойової машини.
У загиблого залишилися дружина, донька та мати. Вони проживають у селищі Драбів.
На Донбасі загинув військовий з Черкащини / Фото зі сторінки Володимира Онопрієнка у фейсбуці
Останні втрати на Донбасі
- З початку року ситуація на Донбасі загострилася. Щодня бойовики прицільно обстрілюють позиції українських військових. Через це вже щонайменше 18 бійців загинули.
- 28 лютого біля Пищевика загинув боєць 36-ї бригади морської піхоти Сергій Моісєєнко з Херсона.
- У той же день не стало 19-річного кухаря 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Андрія Мірчі з Полтавщини. Попередня причина смерті – необережне поводження зі зброєю.
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