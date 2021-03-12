У зоні ООС 10 березня проросійські бойовики обстріляли позиції Збройних сил України. Внаслідок цього загинув наш захисник з Черкаської області Володимир Онопрієнко.

Військовий отримав важке поранення поблизу Старогнатівки. Йому оперативно надали медичну допомогу, однак боєць, на жаль, не вижив.

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Що відомо про загиблого військового

44-річний Онопрієнко був старшим солдатом. На військову службу за контрактом його призвав Драбівський районний територіальний центр комплектування у квітні 2020 року.

Службу український захисник проходив на посаді командира бойової машини.

У загиблого залишилися дружина, донька та мати. Вони проживають у селищі Драбів.

Редакція 24 каналу висловлює родичам та друзям загиблого військового щирі співчуття.



На Донбасі загинув військовий з Черкащини / Фото зі сторінки Володимира Онопрієнка у фейсбуці

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