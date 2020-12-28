До теми Окупанти травмували бійця ЗСУ: що відомо про стан захисника

Про порушення режиму тиші проросійськими бойовиками уже повідомили представників ОБСЄ.



Війська противника 7 разів порушили режим тиші за попередню добу

Зазначимо, що лише за 27 грудня окупанти 7 разів порушили домовленість про припинення вогню. Вони стріляли поблизу Лебединського, Мар'їнки, Водяного, Авдіївки. В результаті обстрілу було травмованого українського захисника. Медики кажуть, що його стан задовільний.

Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу