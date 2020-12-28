Український військовий поранений внаслідок обстрілу на Донбасі
Український захисник отримав поранення 28 грудня поблизу Чермалика, що на Донбасі. Вогонь по позиціях України відкрили в черговий раз російські окупаційні війська.
Воїн отримав поранення поблизу Чермалика
Військовослужбовця терміново госпіталізували. Про це інформує Оперативно-тактичне угруповання "Схід" у фейсбуці.
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Про порушення режиму тиші проросійськими бойовиками уже повідомили представників ОБСЄ.
Війська противника 7 разів порушили режим тиші за попередню добу
Зазначимо, що лише за 27 грудня окупанти 7 разів порушили домовленість про припинення вогню. Вони стріляли поблизу Лебединського, Мар'їнки, Водяного, Авдіївки. В результаті обстрілу було травмованого українського захисника. Медики кажуть, що його стан задовільний.
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