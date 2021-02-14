І ніби біля тебе, і забував хоч трішки про війну: військовий з передової написав коханій вірша

У День Валентина старший сержант Роман (позивний Поет) написав своїй коханій зворушливого вірша. Наразі юнак перебуває на передовій біля Авдіївки.
У п'ятницю, 12 лютого, Роман зробив своїй коханій Аліні пропозицію руки і серця. Щаслива дівчина відповіла довгоочікуване "так".
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На війні вже п'ята ротація. 12 лютого, тобто позавчора, запропонував своїй коханій дівчині Аліні одружитися. Каже, що була щаслива і відповіла "ТАК", влітку весілля,
– мовиться у повідомленні.
Після весілля Роман планує і надалі захищати Україну на передовій.
Я дякую тобі за всі турботи,
які в цей день принесла ти мені,
і я не хочу ніякої нагороди
аби лиш ти приходила у сні.
Лиш тільки ти і тільки лиш до мене,
щоб відчував це все як наяву,
і ніби спав і ніби біля тебе,
і забував хоч трішки про війну.
Творчість молодого воїна дуже сподобалася українцям. На сторінці у фейсбуці вони залишили багато зворушливих коментарів. Пропонуємо переглянути найяскравіші: