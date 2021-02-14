І ніби біля тебе, і забував хоч трішки про війну: військовий з передової написав коханій вірша

14 лютого 2021 , 22:51
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Джерело:

Фейсбук 72 ОМБр імені Чорних Запорожців

У День Валентина старший сержант Роман (позивний Поет) написав своїй коханій зворушливого вірша. Наразі юнак перебуває на передовій біля Авдіївки.

У п'ятницю, 12 лютого, Роман зробив своїй коханій Аліні пропозицію руки і серця. Щаслива дівчина відповіла довгоочікуване "так".

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На війні вже п'ята ротація. 12 лютого, тобто позавчора, запропонував своїй коханій дівчині Аліні одружитися. Каже, що була щаслива і відповіла "ТАК", влітку весілля,
– мовиться у повідомленні.

Після весілля Роман планує і надалі захищати Україну на передовій.

Вірш Романа

Я дякую тобі за всі турботи,
які в цей день принесла ти мені,
і я не хочу ніякої нагороди
аби лиш ти приходила у сні.
Лиш тільки ти і тільки лиш до мене,
щоб відчував це все як наяву,
і ніби спав і ніби біля тебе,
і забував хоч трішки про війну.

Реакція українців

Творчість молодого воїна дуже сподобалася українцям. На сторінці у фейсбуці вони залишили багато зворушливих коментарів. Пропонуємо переглянути найяскравіші:

  • "Щиро вітаємо молодят! Бажаємо, щоб ваше весілля відсвяткували в вільній, квітучій Україні і без війни. Добра і кохання, вам!";
  • "Дай Боже Щасливого Довголіття ВАМ";
  • "Нехай ваші діти зростають у вільній країні під мирним небом. Щастя вам!".