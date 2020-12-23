За час своєї діяльності міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm виявила десятки російських підрозділів, груп військовослужбовців та окремих осіб, що представляють російську армію в бойових діях на Донбасі.

Більшість з них помітили в критичний період літа – осені 2014 року, коли Кремль залучив чималі сили для перелому ситуації на свою користь. Про це – у відеоблозі InformNapalm на 24 каналі.

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З моменту окупації частини Донбасу російське військове командування почало поспіхом формувати так звані армійські корпуси "Д/ЛНР".

Їх комплектують як гарматним м'ясом з місцевих сепаратистів і російських "добровольців", так і кадровими офіцерами та контрактниками збройних сил Росії.

Вони відповідають за організацію та бойову підготовку "армії Новоросії", паралельно здобуваючи бойовий досвід, який може бути затребуваний десь ще.

У складі незаконного збройного формування "Новоросії" зафіксовані групи та окремі приординовані військовослужбовці 13 російських військових формувань Також залучали підрозділи спеціального призначення ГРУ, Росгвардії ВВ МВС РФ та інших силових та правоохоронних відомств Росії.

Настав час виконати обіцянку й оприлюднити докази того, як російські контрактники служили в НЗФ "Новоросія" на Донбасі, удаючи місцевих шахтарів-"повстанців".

Що відомо про Євгенія Лязіна

У більшості випадків приводом для наших OSINT-розслідувань стають фотографії росіян з Донбасу, якими вони так люблять вихвалятися у своїх профілях.

Але цей випадок винятковий – сигнальною інформацією, яка спричинила подальше розслідування, стало листування в групі "17<<ОМСБР>> Чеченська республіка н. п. Шалі" у соціальній мережі "ВКонтакте", де й виявили Євгена Лязіна.

Цікаво, що сам профіль фігуранта Лязіна малоінформативний, містить фіктивні дані про дату народження та місце проживання (Донецьк), кілька фото та цікавий відеоролик, які, вочевидь, він забув видалити.

На його сторінці немає навіть натяку на належність до російської армії, хоч Лязін сам це підтверджує у відкритому листуванні, виявленому нами у вказаній групі й датованому лютим 2016 року.

Та ще й Лязін досить відвертий і дає кандидату доладну пораду (обережно – ненормативна лексика): "Навіть не думай – к*нчена бригада!. Я там два контракти "відпрацював", третій розірвав, а якщо і раптом поїдеш, то мене потім згадаєш".



Листування російських військових / Скриншот, наданий InformNapalm

Лязін народився 30 листопада 1984 року, родом з Оренбурзької області Росії. У недавньому минулому – військовослужбовець-контрактник 17 окремої мотострілецької бригади збройних сил Росії, дислокованої в Чечні.

Ймовірно, звільнився на початку січня 2016 року. Загалом у ЗС РФ відслужив два повноцінних контракти. Останній, третій, розірвав під час "українського відрядження".

Лязін вписаний в базу даних "Чистилище" центру "Миротворець" з січня 2015 року, але класифікований як "бойовик НЗФ", без натяку на його зв'язок з військовим відомством Росії.

Також інформація про Лязіна внесена в базу даних "Вантаж-200" та "Терор", але також без прив'язки його до російських збройних сил.



Російський військовий Лязін воював на Донбасі / Скриншот із сайту InformNapalm

Ім'я Лязіна випливає і в іншому листуванні 17 бригади. Особливо цікава його віртуальна бійка з військовослужбовцем цієї ж бригади Стасом Бесєдіним, що відбулася у січні – березні 2016 року.

У цій перепалці нервовий фігурант видав багато цікавого. Наприклад, інформацію про свою належність до розвідки 17 ОМСБр.

Він розповів, що перебуває у Донецьку, повідомив номер свого мобільного телефону і зазначив, що йому не важко виїхати з Донбасу для "розслабону" в мікрорайон Хуторок міста Новочеркаська Ростовської області.

Оскільки ця переписка також містить ненормативну лексику, не будемо її зараз цитувати, але ви можете знайти її на сайті InformNapalm.

Також у профілі Лязіна є ексклюзивні відеоролики з Донбасу, завантажені у січні – лютому 2015 року, у яких він відкрито позує на камеру.

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Коментарі Лязіна можна часто бачити під фотографіями бойовиків. Наприклад, він коментує знімки вбитих на Донбасі 7 січня 2015 року російських терористів Олександра Кулікова та Андрія Данилова: "Друзі не вмирають!Вони просто перестають бути поряд".

Команда волонтерів InformNapalm продовжує відстежувати злочини російських військових на українському Донбасі. Кожне прізвище буде встановлене і зло буде покаране.