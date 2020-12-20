Оркестр Військово-повітряних сил Сполучених Штатів у Європі виконав колядку Carol of the Bells. Це англомовна версія легендарного "Щедрика" Миколи Леонтовича.

Керівниця оркестру, підполковник Крістіна Мур Уррутія привітала українців з новорічними святами. Про це йдеться на відео, розміщеному на ютуб-каналі посольства США в Україні.

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Крім того, Уррутія розповіла, що у 1921 році Український національний хор відвідував з концертними гастролями США. Тоді американського хорового диригента Петра Вільговського захопила одна з їхніх пісень – "Щедрик".

Тоді Вільговський сказав, що українська пісня нагадала йому дзвони. Тому він вирішив перекласти композицію англійською мовою, аби її виконували у час різдвяних свят.

Тепер Carol of the Bells – одна з найвідоміших і найулюбленіших різдвяних пісень у США. "Співочі сержанти" з оркестру ВПС США у Вашингтоні виконують її на знак вшанування американсько-українського партнерства,

– додала керівниця оркестру.

Вона наголосила, що в України немає кращого партнера, ніж Сполучені Штати. Країна підтримує українську сторону у відстоюванні суверенітету та територіальної цілісності.

Уррутія також побажала українцям всього найкращого у святкові дні.

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