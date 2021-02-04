Один у комі, в іншого – пробиті легені: у якому стані поранені на Донбасі бійці

Українські захисники, поранені на Донбасі 29 січня, отримують медичну допомогу у лікарні. Інформація про смерть одного з них, яку поширювали ЗМІ, неправдива.

Джерело: "Новинарня"

Укранські захисники отримали поранення від снайперського вогню противника. Про це повідомили у пресслужбі 28 окремої механізованої бригади ЗСУ імені Лицарів Зимового походу.

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За словами представника бригади, у військових стріляв ворожий снайпер, коли ті пересувалися на позиції. Він працював під шум обстрілу гранатами ВОГ.



Шолом бійця 28 бригади після обстрілу / Фото, надане військовими

Зазанчимо, що інцидент трапився у районі Водяного, що на Приазов’ї, 29 січня. Бойовики скинули снаряд над позиціями військових ЗСУ.

У якому стані військові ЗСУ

Один з постраждалих бійців отримав поранення у голову. Зараз він перебуває у комі. Другого українського захисника поранили у бік, куля пробила легені.

У 28 окремій механізованій бригаді, зауважили, що обидва військовослужбовці перебувають у лікарні. Їхній стан важкий, проте стабільний.

Ситуація на Донбасі

Протягом доби 3 лютого на Донбасі зафіксували постріли бойовиків біля Гнутового та Водяного. Бойових втрат серед військових ЗСУ немає.

Напередодні почалася перевірка підрозділів ЗСУ, які беруть участь в Операції об'єднаних сил. Це – доручення президента Зеленського.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу