Ніяких "військових приватних компаній" не створював і не фінансував, – Шевченко про свій арешт

"Позаштатного агента НАБУ" Євгена Шевченка 26 березня взяли під варту на 2 місяці. Його підозрюють в організації "приватної військової компанії". Однак чоловік всі звинувачення відкидає.

Шевченко заявив, що суддя ще не вийшла в нарадчу кімнату, працівники Служби безпеки України вже не давали можливості підозрюваному вийти з приміщення.

До теми Семенченка слідом за Шевченком відправили під варту

Як відреагував Шевченко

За словами чоловіка, охочих його "прикрити" є дуже багато, але це не зупиняло підозрюваного "називати речі своїми іменами".

Навіть реальні погрози мого фізичного знищення мене не зупинили в боротьбі з ТОП- корупцією і навіть це рішення мене не зупинить. Щодо висунутих обвинувачень я вже висловлювався – ніяких "військових приватних компаній" не створював і не фінансував, а від допомоги Збройним Силам України не відмовлявся і не відмовлюсь,

– написав Шевченко.

Крім того, він додав, що, ймовірно, будуть нові звинувачення, бо довго тримати його в СІЗО буде важко. Запевнив, що в понеділок, 29 березня, подасть на апеляцію.

"Від "печерського" правосуддя очікувати законного рішення в п’ятницю не доводиться...Друзі, дякую за підтримку! Я її реально відчував, але при такому стані судової системи поки що цього замало", – підсумував Шевченко.

Справа Семенченка та Шевченка: що треба знати