Ніяких "військових приватних компаній" не створював і не фінансував, – Шевченко про свій арешт
"Позаштатного агента НАБУ" Євгена Шевченка 26 березня взяли під варту на 2 місяці. Його підозрюють в організації "приватної військової компанії". Однак чоловік всі звинувачення відкидає.
Джерело:фейсбук Євгена Шевченка
Шевченко заявив, що суддя ще не вийшла в нарадчу кімнату, працівники Служби безпеки України вже не давали можливості підозрюваному вийти з приміщення.
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Як відреагував Шевченко
За словами чоловіка, охочих його "прикрити" є дуже багато, але це не зупиняло підозрюваного "називати речі своїми іменами".
Навіть реальні погрози мого фізичного знищення мене не зупинили в боротьбі з ТОП- корупцією і навіть це рішення мене не зупинить. Щодо висунутих обвинувачень я вже висловлювався – ніяких "військових приватних компаній" не створював і не фінансував, а від допомоги Збройним Силам України не відмовлявся і не відмовлюсь,
– написав Шевченко.
Крім того, він додав, що, ймовірно, будуть нові звинувачення, бо довго тримати його в СІЗО буде важко. Запевнив, що в понеділок, 29 березня, подасть на апеляцію.
"Від "печерського" правосуддя очікувати законного рішення в п’ятницю не доводиться...Друзі, дякую за підтримку! Я її реально відчував, але при такому стані судової системи поки що цього замало", – підсумував Шевченко.
Справа Семенченка та Шевченка: що треба знати
- СБУ стверджує, що екснардеп Семен Семенченко та Шевченко організували "приватну військову компанію".
- За інформацією слідства, чоловіки організували можливу протиправну схему щодо ввезення поза митницею військових запчастин і товарів з Росії. Їх нібито продавали державним підприємствам у сфері оборони за завищеними цінами.
- Шевченка взяли під варту до 24 травня з можливістю внесення застави в розмірі 5 мільйонів гривень. Семенченка також триматимуть в СІЗО 2 місяці. Права внести заставу він не матиме.
- Інших фігурантів справи Олександра Новікова, Сергія Акимовича та Ігоря Орленка відправили під цілодобовий домашній арешт.
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