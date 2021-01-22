У Верховній Раді вже зареєстрували законопроєкт, який прирівнює статус військових капеланів до військовослужбовців. Раніше внести такі зміни закликала очільниця Міністерства у справах ветеранів Юлія Лапутіна.

Капелани зможуть отримати соціальні гарантії

У документі також є пропозиція створити Службу військового капеланства та визначити її структуру та склад. Про це інформують на сайті партії "Голос".

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Таким чином, військові капелани зможуть отримати відповідні соціальні гарантії. Також будуть встановлені вимоги до людей, які можуть стати військовими капеланами.

До створення законопроєкту долучились представники ЗСУ, Нацгвардії, прикордонники та церковники.

Військові капелани досі не мають належного соціального захисту, оскільки перебувають там як цивільні або волонтери. Не визначені їхній статус, підстави для їх перебування на фронті та матеріального забезпечення,

– пояснив заступник голови фракції "Голос" Роман Костенко.

Згідно з законопроєктом, капелани будуть консультувати військове командування щодо ситуації у підрозділах та у пунктах дислокації.

У Мінветеранів підтримують ініціативу

Раніше за те, аби військові капелани отримали статус учасників бойових дій, виступила очільниця Міністерства у справах ветеранів Юлія Лапутіна.

Важливо! З 1 січня 2020 року вступив у дію закон, який надав статус учасників бойових дій добровольцям.