Військових на Донбасі не штрафують за вогонь у відповідь бойовикам, – Шмигаль

Денис Шмигаль заявив, що українських військових у зоні ООС не штрафують, якщо вони відкривають вогонь. Мовиться про відповідь на обстріли проросійських бойовиків.

Про це прем'єр-міністр Шмигаль заявив відповідаючи на запитання народних депутатів.

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До військовослужбовців у районі проведення Операції Об'єднаних сил штрафи за вогонь у відповідь на російські провокації не застосовуються,

– заявив прем'єр.

Військовим виплачують винагороди

За словами Шмигаля, для створення безпечних умов виконання бойових завдань запроваджена виплата відповідної грошової винагороди військовослужбовцям Збройних сил України.

"Командирам відділень, взводів, рот, батальйонів та бригад розмір винагороди встановлюється у залежності від кількості облікованих порушень, допущених підлеглим особовим складом за місяць", – пояснив чиновник.

Він наголосив, що до порушень відносять:

вчинення військового адміністративного правопорушення,

наявність облікованих випадків захворювань через порушення правил гігієни і травмування через порушення заходів безпеки, суїцидів, невиправданих бойових втрат серед особового складу,

відкриття вогню без наказу відповідного командира, крім випадків військової необхідності.

Закон "Про державне оборонне замовлення"

Шмигаль розповів, що уряд ухвалює необхідні рішення на виконання закону "Про державне оборонне замовлення". Кабмін, за словами прем'єра, схвалює акти на виконання закону відповідно до закону і термінів, в які цей закон був схвалений Верховною Радою.

У прикінцевих положеннях кінцева дата визначена 1 квітня. В цю середу прийняли 7 відповідних актів. Всі акти уряду, які мають бути схвалені на виконання положень закону, розробляються і приймаються вчасно,

– наголосив політик.