Військових на Донбасі не штрафують за вогонь у відповідь бойовикам, – Шмигаль

Джерело:24 канал
Денис Шмигаль заявив, що українських військових у зоні ООС не штрафують, якщо вони відкривають вогонь. Мовиться про відповідь на обстріли проросійських бойовиків.
Про це прем'єр-міністр Шмигаль заявив відповідаючи на запитання народних депутатів.
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До військовослужбовців у районі проведення Операції Об'єднаних сил штрафи за вогонь у відповідь на російські провокації не застосовуються,
– заявив прем'єр.
За словами Шмигаля, для створення безпечних умов виконання бойових завдань запроваджена виплата відповідної грошової винагороди військовослужбовцям Збройних сил України.
"Командирам відділень, взводів, рот, батальйонів та бригад розмір винагороди встановлюється у залежності від кількості облікованих порушень, допущених підлеглим особовим складом за місяць", – пояснив чиновник.
Він наголосив, що до порушень відносять:
Шмигаль розповів, що уряд ухвалює необхідні рішення на виконання закону "Про державне оборонне замовлення". Кабмін, за словами прем'єра, схвалює акти на виконання закону відповідно до закону і термінів, в які цей закон був схвалений Верховною Радою.
У прикінцевих положеннях кінцева дата визначена 1 квітня. В цю середу прийняли 7 відповідних актів. Всі акти уряду, які мають бути схвалені на виконання положень закону, розробляються і приймаються вчасно,
– наголосив політик.