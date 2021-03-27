Військові запустили прапор Нацгвардії над Донеччиною

На Донеччині військові та громадські активісти запустили в небо прапор Нацгвардії. Це зробили за допомогою повітряних куль, наповнених воднем.

Акція "Привітай тих, хто чекає на тебе!" відбулася 27 березня. Разом із прапором запустили українські агітаційні листівки.

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За словами мешканця Донеччини Влада Бороди, такі подіії надзвичайно важливі. Адже вони підтримують моральний дух тієї частини населення окупованих земель, які чекають повернення військових.

З початку року ми вже встигли запустити український прапор над Армянськом в Криму. Кілька десятків разів запускали прапори та листівки над окупованими землями Донбасу,

– поділився Борода.

Запускали прапор біля пам'ятнику добровольцю "Міфу" – Герою України Василю Сліпаку. На акцію прийшла дружина загиблого бійця батальйону "Донбас НГУ" Кадира Магомедова.

Військові запустили над Донеччиною прапор Нацгвардії: дивіться відео

Через обстріл проросійських бойовиків на Донбасі 26 березня обірвалося життя чотирьох українських бійців , ще двоє – отримали поранення.

За словами організаторів події, не лише кульки полетіли у бік позицій російських окупантів: "Туди полетіла також спеціальна поліграфічна продукція. Завдяки годинниковому механізму вона буде доставлена у визначений район". Тобто листівки повинні потрапити на ворожі позиції.

Акція "Привітай тих, хто чекає на тебе!" / Фото пресслужби ООС