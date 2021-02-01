Військові захопили владу: українців у М'янмі просять залишатися вдома

Українців, які перебувають у М'янмі, закликали утриматися від мандрівок та без потреби не виходити з дому. Причиною став військовий переворот, який відбувся у країні у понеділок, 1 лютого.
Джерело: Посольство України в Таїланді
Громадян України також просять уникати масових зібрань.
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Окрім того, українцям із М'янми рекомендують звернутися до посольства України у Таїланді.
Там необхідно повідомити свої своє ім'я, прізвище та по батькові українською і англійською мовою, а також вказати номер паспорта, адресу, мобільний або контактний телефон.
Контактні номери резиденції у місті Ягон: