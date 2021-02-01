Військові захопили владу: українців у М'янмі просять залишатися вдома

Українців, які перебувають у М'янмі, закликали утриматися від мандрівок та без потреби не виходити з дому. Причиною став військовий переворот, який відбувся у країні у понеділок, 1 лютого.

Джерело: Посольство України в Таїланді

Громадян України також просять уникати масових зібрань.

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Окрім того, українцям із М'янми рекомендують звернутися до посольства України у Таїланді.

Там необхідно повідомити свої своє ім'я, прізвище та по батькові українською і англійською мовою, а також вказати номер паспорта, адресу, мобільний або контактний телефон.

Як звернутися до посольства

Інформацію про себе варто надіслати на електронну адресу: consul_th@mfa.gov.ua .

. Окрім того, можна зателефонувати на "гарячу лінію" посольства: +66970107760 .

. Також можна зв'язатися з почесним консульством України у М'янмі з резиденцією у місті Янгон.

Контактні номери резиденції у місті Ягон:

Mr. Chit Hlaing: +9595406502;

Mr Myint Tun: +959788823279).

Українцям, які планували відвідати М'янму, рекомендують утриматися від мандрівки до стабілізації ситуації у країні.