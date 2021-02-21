"Тиші" нема: військові показали вирви в землі від обстрілів бойовиків – відео

21 лютого 2021 , 20:11
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Джерело:

Телеграм "Останній блокпост"

На Донбасі показали масштабні вирви на землі через обстріли бойовиків, які постійно зривають перемир'я. Такі утворення з'явились через порушення "тиші" 20 лютого.

Російські найманці відкривали прицільний вогонь з артилерійських систем 122 калібру. Снайпери стріляли біля Південного.

До теми На окупованому Донбасі активізувалися снайпери бойовиків

Біля вирвів залишились уламки від зброї.

Чітке підтвердження відсутності так званого режиму тиші,
– мовиться у повідомленні.

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