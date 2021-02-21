"Тиші" нема: військові показали вирви в землі від обстрілів бойовиків – відео

Джерело:Телеграм "Останній блокпост"
На Донбасі показали масштабні вирви на землі через обстріли бойовиків, які постійно зривають перемир'я. Такі утворення з'явились через порушення "тиші" 20 лютого.
Російські найманці відкривали прицільний вогонь з артилерійських систем 122 калібру. Снайпери стріляли біля Південного.
До теми На окупованому Донбасі активізувалися снайпери бойовиків
Біля вирвів залишились уламки від зброї.
Чітке підтвердження відсутності так званого режиму тиші,
– мовиться у повідомленні.