"Тиші" нема: військові показали вирви в землі від обстрілів бойовиків – відео
На Донбасі показали масштабні вирви на землі через обстріли бойовиків, які постійно зривають перемир'я. Такі утворення з'явились через порушення "тиші" 20 лютого.
Джерело:Телеграм "Останній блокпост"
Російські найманці відкривали прицільний вогонь з артилерійських систем 122 калібру. Снайпери стріляли біля Південного.
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