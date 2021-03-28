Військові перевірили якість українського камуфляжу "Хижак" – Техніка війни

Військовий підрозділ працює у бойових порядках, воїни повинні пересуватись і діяти непомітно. Допомагає їм у цьому камуфляж українського виробника Combat CпН "Хижак".

Якими ще зброярськими новинами запам'ятався тиждень, що минає – дізнайтесь у програмі.

До теми Зеленський ввів у дію рішення РНБО про націоналізацію "Мотор Січі"

Звернення "Укроборопрому" та тендер на утилізацію літаків

• Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо заводу "Мотор Січ". Воно захищатиме національні інтереси держави у сфері авіабудування.

• Державний концерн "Укроборонпром" звернувся до Служби безпеки України із заявою про загрозу втратити державний контроль над діяльністю одного зі своїх підприємств. Мовиться про ВАТ "Меридіан", що спеціалізується на розробці та серійному виробництві безпілотних літальних апаратів зокрема.

• 203 навчальна авіаційна бригада оголосила тендер на утилізацію літаків МіГ-23МЛД. Всього планують порізати 18 винищувачів, а очікувана вартість робіт становитиме 668 тисяч гривень.

• На Житомирському бронетанковому заводі військовим передали партію з 26 бронемашин БМП-1АК. Держпідприємство "Укрспецекспорт" через суд примусово вилучило техніку у приватної польської компанії.

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• Один із батальйонів морської піхоти Військово-морських сил України отримав бронемашини "Козак-2М1". Новий броньовик від НВО "Практика" покликаний замінити транспортери, що були на озброєнні ще з радянських часів.

• Харківський бронетанковий та Ізюмський приладобудівний заводи уклали 2 контракти на постачання приладів спостереження для бронетехніки вартістю понад 30 мільйонів гривень. Відповідна інформація 18 березня була розміщена на платформі "Прозорро".

• Міністерство оборони України відмовилося купувати партію з понад 200 152-міліметрових бракованих артилерійських снарядів та повернуло їх виробнику. Неякісні боєприпаси виготовляла компанія "Рубін-2017" у межах державного оборонного замовлення разом із ТОВ "Вогняна варта".

Актуально Семенченка слідом за Шевченком відправили під варту

• Стаціонарний табір підготовки військових частин та підрозділів "Широкий Лан" прийняв першу бригаду. До табору прибув особовий склад 57-ї окремої мотопіхотної бригади, який розташувався у стаціонарних казармах замість наметів для бойового злагодження.

• СБУ припинила діяльність "приватної військової компанії", організаторами якої виступають екснардеп Семен Семенченко та Євген Шевченко, відомий як "позаштатний агент НАБУ". До складу компанії входило понад 150 осіб.

Скандал навколо "Адмірала Кузнєцова" та нові пістолети Lone Wolf

• Американська компанія Lone Wolf, що виготовляє аксесуари для пістолетів Glock, випустила власну лінійку пістолетів – Lightweight Tactical Defense. Перші 2 моделі схожі на Glock та сумісні з його магазинами, але дещо тонші та легші.

• Збройні сили Франції та Великої Британії перекинули додаткові бронетанкові частини в Естонію. Такий маневр відбувся задля посилення захисту від можливої атаки Росії, а також перевірки "логістичної" сумісності країн-партнерів по НАТО.

• Алжир замовив у Росії 300 бойових машин підтримки танків відомих як "Термінатор-2". БМПТ-72 є гусеничною броньованою машиною вогневої підтримки, розробленою концерном "Уралвагонзавод" на основі танка Т-72.

До теми Окупанти на Донбасі використовують заборонені російські міни: фотодокази

• Європейське ракетне об'єднання MBDA отримало перший контракт щодо постачання нового протикорабельного ракетного комплексу Teseo Mk 2/E. Купують озброєння військово-морські сили Італії.

• У Росії розгорівся новий скандал навколо відомого авіаносного крейсера "Адмірал Кузнєцов". Так рішенням Жовтневого районного суду заарештовано на 2 місяці гендиректора судноремонтного заводу в Мурманську.

• В індонезійському місті Сурбая відбулася церемонія передачі першої субмарини індонезійського виробництва Alugoro з бортовим номером 405. Роботи виконувало індонезійське державне суднобудівне підприємство PT Pal за підтримки південнокорейської корпорації.

Актуально Росія на Донбасі випробовує нову зброю, – командувач Сухопутних військ ЗСУ

• Турецька компанія Baykar показала оновлений БПЛА Bayraktar Mini D. Новий безпілотник отримав сучасну тепловізійну камеру для роботи вночі, оновлену камеру високої роздільної здатності з 10-кратним оптичним та 32-кратним цифровим зумом.