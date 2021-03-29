На Донбасі пройдуть навчання ЗСУ: жителів просять мати при собі документи

У місті Щастя 30 – 31 березня проведуть планові навчання, на яких військові навчатимуться протидіяти диверсії та тероризму. СБУ закликає місцевих жителів бути обережними та пересувати містом тільки з документами, які посвідчують особу.

Навчання військовослужбовців на Донеччині будуть максимально наближені до реальних.

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Що відомо про військові навчання

На території Щастя проведуть планові навчання з протидії диверсійним та терористичним загрозам. Тренування бійців будуть доволі реалістичними, тому СБУ закликає жителів Щастя з розумінням поставитись до можливих незручностей, зберігати спокій та дотримуватись правил особистої безпеки.

"Просимо громадян, за необхідності пересування містом, мати при собі документи, що посвідчують особу (паспорт, посвідчення водія, довідку про навчання тощо)", – закликають в ООС.

Як варто поводитись мешканцям

Місцевим варто звертатися до правоохоронців на адресу чергової служби за таких умов:

у разі виявлення підозрілих предметів;

при отриманні інформації про протиправні дії невідомих, їх причетність до диверсійно-розвідувальних груп або бойовиків.

Яка ситуація на Донбасі

Протягом доби 28 березня бойовики 7 разів обстріляли позиції українських військових.

Поблизу Шумів 26 березня через ворожий обстріл загинуло 4 українських військових.

Через загострення ситуації Володимир Зеленський планує обговорити ситуацію з лідерами країн "нормандської четвірки"



Окуповані території Донбасу / Інфографіка 24 каналу