На Донбасі пройдуть навчання ЗСУ: жителів просять мати при собі документи

Джерело:фейсбук ООС
У місті Щастя 30 – 31 березня проведуть планові навчання, на яких військові навчатимуться протидіяти диверсії та тероризму. СБУ закликає місцевих жителів бути обережними та пересувати містом тільки з документами, які посвідчують особу.
Навчання військовослужбовців на Донеччині будуть максимально наближені до реальних.
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На території Щастя проведуть планові навчання з протидії диверсійним та терористичним загрозам. Тренування бійців будуть доволі реалістичними, тому СБУ закликає жителів Щастя з розумінням поставитись до можливих незручностей, зберігати спокій та дотримуватись правил особистої безпеки.
"Просимо громадян, за необхідності пересування містом, мати при собі документи, що посвідчують особу (паспорт, посвідчення водія, довідку про навчання тощо)", – закликають в ООС.
Місцевим варто звертатися до правоохоронців на адресу чергової служби за таких умов: