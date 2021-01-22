Юлія Лапутіна переконана, що військові капелани, які разом з українськими бійцями захищали країну на Донбасі, мають право отримати статус учасника бойових дій. А це передбачає відповідні гарантії та соціальний захист.

Лапутіна про статус військових капеланів

Свою позицію щодо статусу військових капеланів міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна розповіла під час зустрічі з військовим духовенством, ветеранами АТО та їхніми сім'ями, повідомляє пресслужба відомства.

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За словами Високопреосвященішого Іоана, в Православній церкві України є понад пів тисячі військових капеланів. Всі вони, пройшовши війну на Сході, продовжують служити в єпархіях і допомагають ветеранам.

Очільниця Мінветеранів зазначила, що військові капелани одні з перших підтримали українських захисників на війні.

Щоденно вони зміцнювали їх моральний дух, підтримували віру. Держава, суспільство, капелани – партнери у зміцненні національної єдності та захисту України,

– додала глава міністерства.

Лапутіна переконана, що військовим капеланам повинні надати статус Захисника України, який передбачатиме відповідні гарантії та соціальний захист.

Під час зустрічі обговорили детальний план співпраці з представниками територіальних відділів Мінветеранів та регіональних єпархій.

На що спрямований це план співпраці

на вирішення проблем ветеранів та родин загиблих захисників України;

розвиток взаємодії з питань психологічної та соціальної реабілітації;

домовилися залучити представника ПЦУ до оперативного штабу Мінветеранів з питань координації надання допомоги під час епідемії COVID-19.