Військові на Донеччині відточували бойову майстерність з новенькими "Козак-2": фото

Морські піхотинці в зоні ООС вдосконалювали навичики водіння та стрільби на новеньких бронеавтомобілях "Козак – 2". Тренування відбулось вночі.
Джерело: Операція об'єднаних сил
Тренування провели на Донеччині в одному з батальйонів морської піхоти.
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Керівник занять зауважив, що подібні заходи бойової підготовки проводять регулярно. Вони повинні підвищити рівень готовності особового складу до виконання завдань. Наприклад, подібні навчання вже проводили на Донеччині в січні.Зверніть увагу! Бронеавтомобілі "Козак-2" морпіхи отримали у грудні 2020 року. Після цього військові вже стигли "відстріляли їх" на Донбасі.
Тренування морпіхів / Фото ООС: