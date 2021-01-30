Військові на Донеччині відточували бойову майстерність з новенькими "Козак-2": фото

Морські піхотинці в зоні ООС вдосконалювали навичики водіння та стрільби на новеньких бронеавтомобілях "Козак – 2". Тренування відбулось вночі.

Джерело: Операція об'єднаних сил

Тренування провели на Донеччині в одному з батальйонів морської піхоти.

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Як відбувались тренування

Морпіхи виконали практичні вправи бойових стрільб за допомогою "Козак-2".

Оскільки вправи відпрацьовували, коли було темно, то для більш ефективного ведення вогню морські піхотинці використовували прилади нічного бачення.

Екіпажі бойових машин також виконували нормативи з вогневої підготовки та продемонстрували добрі результати.

Аби виконати завдання, підрозділ здійснив пересування до місця проведення занять та повернення вночі.

Керівник занять зауважив, що подібні заходи бойової підготовки проводять регулярно. Вони повинні підвищити рівень готовності особового складу до виконання завдань. Наприклад, подібні навчання вже проводили на Донеччині в січні.

Бронеавтомобілі "Козак-2" морпіхи отримали у грудні 2020 року. Після цього військові вже стигли "відстріляли їх" на Донбасі.

Тренування морпіхів / Фото ООС: