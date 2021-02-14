Військова хунта і диктатура: про те, як зазвичай відбувається захоплення влади

Події в азіатській М'янмі, де вищі офіцери скинули уряд і оголосили себе головними людьми в державі, знову повернули словосполучення "військова хунта". Здавалося б, що воно залишилося в далекому минулому.

Джерело: "Большой мир" на 24 каналі

На самом деле, на свете и сейчас хватает правительств, в той или иной степени обязанных своим существованием хунте. Больше – у видеоблоге.

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Военная хунта и диктатура

Вот, например, египетский президент Абадельфаттах ас-Сиси вряд ли смог бы добраться до вершин власти демократическим путем. Но, встав во главе недовольных гражданскими чиновниками своих коллег по армейской службе, он обеспечил себе вот уже почти шестилетнее правление в главной стране арабского мира.

Обычно военные хунты приходят к власти в тех странах, в которых армейские чины активно вовлечены в бизнес.

В том же Египте офицеры входили и входят в состав советов директоров массы самых разных компаний, начиная от финансовых и заканчивая туристическими.

Пока гражданское правительство не покушается на их особое положение, военные с этим правительством с удовольствием сотрудничают.



Как происходит захват власти / Фото Getty Images

Но стоит гражданскому президенту или премьеру в чем-то ущемить интересы военных – все, жди беды. В смысле, государственного переворота и прихода к власти команды полковников или генералов.

Только отважные военные могут спасти родину

В прежние времена, кстати, офицеры действовали тоньше и изящнее. Например, в первую мировую немецкий кайзер Вильгельм Второй был фактически марионеткой генералитета, без одобрения которого не принимал никаких решений и не отдавал никаких распоряжений.

И все это – без переворотов и революций, а лишь с помощью постепенного, но уверенного внушения самодержцу мысли о том, что только отважные военные могут спасти родину в непростой для нее час.

Но все это в прошлом. В последние десятилетия обычным способом прихода хунты к власти стали именно перевороты. Почти все самые одиозные лидеры недавнего прошлого – начиная от Муаммара Каддафи и заканчивая Саддамом Хуссейном – оказались во главе государств, свергнув своих предшественников с помощью верных людей в армии и спецслужбах.

О верных людях – ведь это именно они и называются хунтой. Их включают во временные кабинеты министров, комитеты спасения родины и прочие экстренные и зачастую кое-как слепленные верховные органы власти, формирующиеся сразу после переворота.

Большую часть этих людей история очень быстро забывает. Вот, кто-нибудь из тех, кто не занимается историей профессионально, вспомнит сейчас имя хотя бы одного ближайшего соратника Августо Пиночета или фамилии командиров воинских частей, арестовавших потенциальных противников Иди Амина в день захвата им власти? Да тут даже не все специалисты справятся.

Власть хунты очень часто совсем скоротечна

И все потому, что власть хунты очень часто совсем скоротечна. Несколько месяцев, ну в лучшем случае лет – и коллективная военная власть сменяется личной диктатурой самого решительного, ну или самого беспринципного из соучастников захвата власти.

Этого самого решительного и самого беспринципного тоже могут свергнуть бывшие товарищи и вновь на какое-то время установить власть хунты.



Башар Асад Хафез Асад / Фото Библиотеки Конгреса

Таким ниспровергателем диктатуры был, например, отец ныне правящего в Сирии Башара Асада Хафез Асад. В 1960-е он:

стал участником военного переворота;

даже входил в состав военного кабинета министров, сформированного по итогам этого переворота.

Но всего через несколько лет, рассерженный все большей концентрацией власти в руках одного из своих товарищей, устроил новый переворот.

Этап на пути построения личной диктатуры

Повторюсь, хунта, обычно – лишь этап на пути построения личной диктатуры. Редкие исключения из этого правила, вроде добровольной передачи власти гражданским бразильскими офицерами в 80-е годы прошлого века – вот такие редкие исключения лишь подчеркивают правило.

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Тогда в Бразилии, скорее всего, просто не оказалось достаточно смелого и беспринципного человека, способного переиграть всех конкурентов и отодвинуть от рычагов управления страной своих же товарищей, с которыми вместе планировал и осуществлял переворот.



Чем плоха диктатура / Фото Getty Images

В конце концов гражданское общества – стачками, пикетами и другими акциями неповиновения – вынудило военных добровольно отречься от власти. Был бы там какой-то единоличный диктатор, человек, для которого потеря власти была бы потерей вообще всего – мирный транзит вряд ли бы состоялся.

Чем плоха личная диктатура

Чем плоха личная диктатура – понятно, наверное, всем. Достаточно взглянуть на Россию, где такая диктатура сформировалась и безо всякой хунты. Формы этого правления:

несправедливое и непрозрачное распределение доходов;

цензура, насилие над гражданами;

формирование имперского мышления и навязывание идеи обязательного сплочения всех и вся вокруг диктатора.

Не было бы диктатуры – вероятнее всего, не было бы ни войны на Донбассе, ни захвата Крыма, ни оккупации части грузинской территории.



Без диктатуры не было б войны на Донбассе / Илююстрация EDP

Демократические государства не нападают на другие демократические государства, не воюют с ними и не захватывают их – эта одна из аксиом современного мира. Этим занимаются лишь авторитарные страны.

Власть военных хунт – власть самых глупых

Но и коллективная хунта не многим лучше такого вот государственного устройства. Все-таки военные устраивают переворот, прежде всего, исходя из соображений собственной материальной выгоды.

Я же не просто так отдельно упомянул, что хунты появляются чаще всего там, где армия не только занимается защитой государства, но еще и активна в бизнесе.

И себя-то военные не обижают, а вот остальным, чей голос в отсутствие демократии перестает быть слышен, обычно приходится очень туго.

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Не зря же на западе власть военных хунт зачастую называют хакистократией. То есть, одетой в форму цвета хаки какистократией – властью самых глупых, малообразованных и некомпетентных людей.