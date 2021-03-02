Влада в Росії остаточно перейшла в руки силовиків і бандитів. У Кремлі вже не соромляться признатися в цьому, якщо раніше Володимир Путін намагався грати в демократію, то недавно дав зрозуміти – в країні встановлюють військову диктатуру.

Джерело: "Теории заговора" на 24 каналі

Одновременно – все несогласные попадут под каток репрессий. Протесты в поддержку Алексея Навального обнажили истинное лицо Путина.

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Российская политика уже многие годы строится исключительно на личных хотелках Путина и его окружения. Это показало и голосование за поправки в Конституцию летом 2020 года – плевать за что там голосовали люди, ЦИК нарисует то, что нужно лично Путину.

После нападения Кремля на Украину и вовсе стало понятно, что все эти Госдумы и местные органы лишь ширма для создания иллюзии хотя бы недодемократии.

Ка силовики стали единственной властью в России

Однако даже в такой ситуации, для ведения своей политики Путину нужны были лояльные люди в этих самых органах власти, а то не дай бог – взбунтуются и выйдут из-под контроля.

Именно для этого в Конституции России было закреплено обязательным мероприятием ежегодное послание президента к Федеральному собранию. В обращении Путин должен как бы отчитаться о положении дел в стране и основных направлениях будущей политики.

Если говорить прямо, то должен всем дать понять – кто друг, а кто враг и как Россия с этим врагом будет бороться – чтобы была единая политика партии. В этом же году Путин наплевал и на эту формальность, ведь отныне единственная власть в стране – это силовики.

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ФСБ будет проводить выборы

Вместо того, чтобы обратится к Правительству, он обратился к Коллегии ФСБ. Первой же темой, которую он затронул, стали выборы в Госдуму уже осенью 2021 года.

Казалось бы, логичнее обсудить этот вопрос с самой Госдумой, поставить задачи ЦИК и федеральным органам власти, но Путин решил иначе. Именно ФСБ теперь будет проводить выборы – служба получила задачу: "пресечь любые попытки узурпировать извне право народа определять свое будущее".

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Переводя на человеческий язык – ФСБ не допустит к выборам ни одного кандидата, которого ранее признали иностранным агентом. Еще одна цитата Путина – о том, что именно ФСБ будет проводить грань между естественной для общества политической конкуренцией и действиями которые направлены на подрыв стабильности в стране.

Как известно, лучшая политическая конкуренция – это её отсутствие, стабильность – это Путин и единоросы, а подорвать всё это может иноагент Навальный.

Логика здесь проста, ведь хочешь стать участником условной политической конкуренции, точнее ее видимости– присягни на верность Путину, а если вздумаешь проводить протесты, то тебя признают дестабилизирующим элементом и засадят в тюрьму.

Путин решил усилить власть

Путин дал понять, что настроен решительно, и ужесточил ответственность за неповиновение силовикам. Теперь каждый россиянин, который не понравится ФСБшнику, рискует загреметь за решетку минимум от 15 до 30 дней.



Путин дал понять, что решительно настроен / Фото kremlin.ru

Но не ФСБшниками едиными, Путин решил усилить свою власть еще и террористами, которые воевали против украинской армии на Донбассе. Для создания видимости той самой конкуренции в Кремле решили усилить партию с ироничным названием "Справедливая Россия", соучредителем которой является боевик Захар Прилепин.

С самого начала оккупации Донбасса Прилепин выступал таким себе рупором пропаганды, позже стал советником экс-главы российских террористов Александра Захарченко.

Но апогеем террористической карьеры Прилепина стала его "должность" заместителя командира армии боевиков на Донбассе – позже он даже признавался в массовых убийствах.

И вот партию бандита Кремль начал резко раскручивать прилепляя к ней более мелкие псевдо оппозиционные националистические проекты. Цель очевидна – создать ситуацию на выборах в Госдуму, где будет всего 2 конкурента:

как бы "небандитская" путинская "Единая Россия";

и как бы бандитская "Справедливая Россия".

На самом деле, бандисткие они – обе.

В России недовольны Путиным

Я не удивлюсь, если массовая принудительная паспортизация украинцев на оккупированной части Донбасса, нацелена на то, чтобы потом эти зомбированные души проголосовали за путинский проект. Ведь несколько сотен тысяч голосов точно "не помешают", тем более на фоне растущего недовольства Путиным внутри России.

И вызвано это недовольство главным противником Кремля – Алексеем Навальным, который вздумал выжить после отравления, а потом еще и обнародовать расследование о дворце Путина.



Недовольство вызвала ситуация с Алексеем Навальным / Фото AP

Однако даже заключение Навального сделало из него чуть-ли не прообраз Нельсона Манделы, а его влияние только выросло.

Новые "страшилки" Путина

В связи с этим Путин в своем обращении к Коллегии ФСБ озвучил новую-старую страшилку – Запад, с помощью иноагентов, пытается захватить и поработить Россию – "они хотят ослабить Россию и поставить её под внешний контроль".



В обращении к Коллегии ФСБ Путин звучил новую-старую страшилку / Фото kremlin.ru

Со слов Путина, за 2020 год ФСБ выявило и задержало более 72 кадровых сотрудников и более 400 агентов зарубежных спецслужб. Есть правда подозрения, что все эти шпионы попросту выдуманы, или оказались задержанными на протестах сторонниками Навального.

Однако перед ФСБ поставлена задача и дальше беспощадно ликвидировать всех, так называемых, иностранных агентов. Но вот незадача, во все эти басни о нападении Запада на Россию уже мало кто верит.

Как санкции влияют на Россию

Пока Путин сосредоточился на борьбе с Навальным, Запад продолжает санкционное давление на Кремль. Да, в Москве могут уверять, что никаких санкций не боятся, но реальность говорит о другом.

Только за 2020 год уровень жизни в России снизился на 15%, и это я говорю о простых россиянах. Начиная с 2014-го уровень ВВП России планомерно катится вниз – и в 2020 году оказался на позициях 13-летней давности.

По оценкам МВФ, если не ухудшать ситуацию в России, то уже через 5 лет Туркменистан и Казахстан обгонят россиян по уровню жизни, а она ведь и дальше будет ухудшаться.

Санкции только наращиваются, в том числе из-за борьбы Путина с Навальным. И даже не это главные факторы объясняющие почему Путин оставил в союзниках только силовиков, ведь ему всегда было плевать на какой-то там уровень жизни россиян.

Почему силовики стали союзниками режима

Причина в другом – резкий отток капитала из России. Даже самые преданные олигархи Путина, боясь санкций, похоже прямо сейчас делают свой выбор – они с Путиным, или они с деньгами.

За 2020 год из России вывели рекордные, за последние 5 лет, 48 миллиардов долларов. Такой процесс экономисты называют "бегством капитала" –когда богатые люди больше не верят в стабильность страны и спешат побыстрее вывести из нее свои деньги и спрятать где-то в Европе.

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Если проанализировать отток капитала из России после нападения на Украину, то критичным для Кремля оказался именно 2014 и 2015 годы – 152 и 57 миллиардов соответственно.

Улучшилась ситуация с приходом Дональда Трампа на пост президента США – в следующие годы отток капитала из России не превышал 25 миллиардов. Но стоило Джо Байдену победить на выборах и дать сигнал о противодействии России, как деньги снова потекли вон из России.

Именно поэтому бункерный президент, понимая неминуемость краха привычной для него системы и опасаясь, так называемого, дворцового переворота решил делегировать власть силовикам и откровенным бандитам.