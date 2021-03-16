Активісти вийшли на акцію підтримки Андрія Антоненка раніше, ніж було заплановано. Спочатку люди лише вимагали перегляду запобіжного заходу, проте згодом ситуація змінилася.

Біля будівлі суду до активістів вийшла Юлія Кузьменко і сказала, що і присяжні, і пані суддя, і власне сторони захисту прибули до Феміди, але ключової особи – Антоненка – не було. Про це розповіла кореспондентка Маріанна Черкасець.

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Виявилось, що під стіни Шевченківського суду Антоненка не привезли через певні причини, проте які – ніхто так не зрозумів.

Як розгорталися події

Згодом один з активістів запропонував о 16:30 перекрити рух транспорту і згодом великою колоною піти до СІЗО Києва. Проте активісти не дочекалися відповідного часу і рушили до слідчого ізолятора, де перебував Андрій Антоненко приблизно о 16 годині.

Активісти рушили до слідчого ізолятора: дивіться відео

До Лук'янівського СІЗО колоною вирушило майже 500 активістів. Водночас лунали різноманітні вигуки та пісні, аби підтримати ув'язненого.

Згодом з'ясували, що засідання знову перенесли, цього разу на 14 годину 23 березня. Однією із причин є те, що нібито у СІЗО – спалах коронавірусу, проте попередньо Антоненку наче пропонували долучитися до засідання онлайн, втім він відмовився, зазначила кореспондентка 24 каналу.

Біля Лук'янівського СІЗО запалили фаєри: дивіться відео

Відповідна акція на підтримку Андрія Антоненка закінчилася 16 березня приблизно о 17 годині.

Як відбувався мітинг на підтримку Антоненка: дивіться відео

Справа Антоненка: коротко