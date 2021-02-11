Тема Голокосту давно стала інструментом пропаганди для РФ на міжнародній арені.

Пам'ятаєте російського режисера-садиста Хржановського? Цей місяць може бути для нього дуже вдалим: минулого тижня закрили кримінальну справу, що стосувалась участі немовлят у тій жахливій сцені з його фільму "ДАУ".

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А вже сьогодні депутати Київради голосуватимуть за проєкт меморіалу "Бабий Яр" з подальшою передачею їм землі.

Чому важливо не допустити цього?

1. Проєкт фінансується російськими олігархами Михайлом Фрідманом та Ґєрманом Ханом. Саме вони вирішили поставити керівником Іллю Хржановського

2. Хржановський пообіцяв розповісти історію "унікального українського Голокосту". Так, росіянин буде розповідати світу про "унікальний український Голокост".

Українська історія, як і будь яка інша має достатньо своїх граней, проте коли цю історію буде розповідати російський олігархічний проєкт, то це перетвориться на пропаганду.

3. Тема Голокосту давно стала інструментом пропаганди для РФ на міжнародній арені. Вони витрачають багато грошей на відкриття музеїв, центрів та проведення форумів на цю тему. На одному ж з таких форумів Путін звинуватив Польщу в участі у Голокості. І ми прекрасно пам'ятаємо, як у 2014 році російська пропаганда лякала всіх "правосєками", що їдуть в Дніпро та Одесу вирізати євреїв.

4. Друга світова війна, разом з Голокостом, для росіян є найбільш сакральна та гостра тема. Вони виробляють тонни контенту, щоб люди формували у своїй свідомості "правильну" інтерпретацію подій: і один зі стовпів тут думка про те, що "українці були активними колаборантами та бандерівцями". Рунетом досі шириться світлина невідомого офіцера Вермахту, якого видають за Бандеру. Повністю ігноруючи, що схожість нульова, а рідні брати Бандери загинули в концтаборах.

Що маємо в підсумку?

5. Сьогодні, завдяки депутатам Київради, росія може отримати потужну зброю. Це великий меморіальний комплекс на одному з найвідоміших місць Голокосту, в європейський столиці, яку відвідують тисячі туристів з усього світу. І на чолі цього – росіянин, що ставить отримання емоцій у глядача понад усе. Думаєте росія задумала це не як зброю? Сумніваюсь.

6. Що ми маємо вимагати і підтримувати? Бабин Яр – це українська історія. Важливо не давати комусь її перекручувати.

До теми Масові розстріли у Бабиному Яру: чому СРСР і Німеччина хотіли забути про трагедію

Тому потрібен інший проєкт меморіалу, який не буде контролюватися росіянами. Проєкт з державницькою позицією, концепція якого не буде викликати суперечок ні в суспільстві, ні в органах влади. Власне такий проєкт був створений і підтриманий урядом Володимира Гройсмана та Євгоном Нищуком.