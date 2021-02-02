Головнокомандувач ЗСУ Хомчак і міністр оборони Таран судяться, не розмовляють, і здають один одного в ДБР і СБУ. Що відбувається і як налагодити ситуацію? Далі читайте російською.

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Война между ними из-за контрактов Ил-76, закупки "Дзвіна", "Фортеці", медицины и другого военного бизнеса.

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Что случилось?

Украина показала всему миру развал в управлении армией и неспособность военных руководителей и Верховного главнокомандующего Владимира Зеленского компетентно управлять обороной страны во время войны. В это трудно поверить, но впервые в истории командование ВСУ отказывается выполнять целую серию приказов министра обороны Андрея Тарана через суд!

Согласно судебным реестрам, действующие руководители армии главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, начальник Генштаба Сергей Корнийчук, экс-командующий Медицинских сил Игорь Хоменко и командующий Воздушных сил Сергей Дроздов подали в суды против министра обороны Андрея Тарана. Офис президента и сам Владимир Зеленский неспособны решить конфликт и беспомощно наблюдают за ним уже много месяцев.

Но и это далеко не самое шокирующее. По данным Цензор.Нет, по материалам министра обороны Государственное бюро расследований открыло серию уголовных дел против командования ВСУ, расследуют коммерческую деятельность военной авиации, госзакупки на миллиарды гривен, которые, по мнению Минобороны несут признаки коррупции либо некомпетентности.

А теперь, чтобы показать глубину пропасти: главком ВСУ Руслан Хомчак и министр обороны Андрей Таран с октября 2020-го не разговаривают, и не поддерживают отношений. Во время совместных мероприятий Хомчак и Таран избегают даже здороваться на глазах своих подчиненных! Полное отсутствие контактов и неприкрытая ненависть друг к другу просто парализовала работу в руководстве обороны страны.

Впервые во время войны, министр и главком прекратили нормальную совместную работу, впервые Верховный Главнокомандующий равнодушно смотрит на полный паралич военного управления, не пытаясь исправить острейший кризис, впервые война стала вестись публично – в судах, впервые Министерство обороны и ВСУ показывают неспособность организовать элементарное взаимодействие! А какие же настоящие битвы ведут между собой МО и ВСУ в окопах Воздухофлотского?

Битва за спецфонд военно-транспортной авиации

12 января Окружной административный суд Киева вынес решение по иску Главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Хомчака к министерству обороны:

"Головнокомандувач Збройних Сил України ОСОБА_1 28.12.2020 звернувся до суду з даним позовом, в якому просить:

1) визнати протиправними дії посадових осіб Міністерства оборони України у ході проведення службового розслідування, призначеного наказом Міністерства оборони України від 21.11.2020 № 429, при складанні Акта службового розслідування від 26.11.2020 № 167дск та при прийнятті абзацу 2 пункту 1 та пункту 2 наказу Міністерства оборони України від 27.11.2020 № 12КП дск "Про результати службового розслідування";

2) визнати протиправними та скасувати абзац 2 пункту 1 та пункт 2 наказу Міністерства оборони України від 27.11.2020 № 12КП дск "Про результати службового розслідування".

По данным источников иск Хомчака касается результатов служебного расследования, проведенного в ВСУ согласно приказу № 429 от 21.11.2020 министра Тарана о состоянии военно-транспортной авиации. По результатам расследования Таран запретил применение украинских военных транспортников ИЛ-76 МД в коммерческих целях. Таран обосновал запрет износом старых самолетов, произведенных в конце 80-х годов и недопустимостью расходовать ресурс военных самолетов на коммерческие цели. Министр также потребовал вообще убрать из перечня видов хозяйственной деятельности Воздушных сил ВСУ КВЭД 51.21 "грузовой авиационный транспорт".

Хомчак считает, что запрет на коммерческие рейсы лишает армию средств от контрактов, которые поступают в спецфонд. А коммерческие рейсы – это единственная возможность обеспечить налет пилотов и профинансировать топливо и ремонты самолетов, которые не обеспечивает бюджет Минобороны.

Главной причиной конфликта является коммерческий спецфонд, куда идут поступления от контрактов и возможность осуществлять коммерческие операции. Тема выгодная, прибыльная, генеральская. Механизм контроля – непрозрачный. По большому счету, не должно быть такого, что военные вообще распоряжались какими-то коммерческими фондами.

Зарабатывать на госимуществе должны другие структуры Кабмина, а военные должны не бизнесом заниматься, а получать деньги от правительства. Это освободило бы вообще ВСУ и Минобороны от такого рода проблем. Но пока у нас существуют в силовых структурах коммерческие кормушки под разными предлогами, пока государство вместо правильного бюджетного планирования закрывает глаза на коммерческую деятельность силовиков, подобные скандалы и конфликты неизбежны. В результате министр запретил коммерцию в авиации, но денег на авиацию не появилось, поэтому главком подал на министра в суд! Хомчаку по военно-транспортной авиации в иске отказано. Будет ли апелляция – пока не ясно.

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Битва за "Дзвін" и "Фортецю"

Однако это не единственный конфликт между Хомчаком и Тараном.

Министерство обороны выступило против дальнейшего финансирования целого ряда проектов, которые осуществляются многие годы по заявке ВСУ. Разборки идут буквально по десяткам проблем. Например, острейший кулуарный скандал вызвал отказ Минобороны финансировать дальнейшую разработку систем управления войсками "Дзвін", "Простір". Системы разрабатываются и финансируются много лет, на "Дзвін" ушло 700 миллионов гривен, "Простір" разрабатывается с 2010-го года!

На конференции о проблемах создания Территориальной обороны военные показывали "Дзвін", установленный в штабе ТРО Сухопутных войск. Однако Министерство обороны по результатам аудита сделало вывод, что программа "Дзвін" не отвечает заданным параметрам и требует дополнительной проверки.

Основанием для такого решения стало особое мнение троих военнослужащих воинской части "Аэроразведка" – она продвигала свой проект системы управления войсками "Дельта", которая принимала участие в совместных маневрах с НАТО. Это особое мнение стало основанием для решения Тарана приостановить финансирование, и в 2020-м году на "Дзвін" не потрачено ни копейки. Кто прав и кто виноват – без доступа к секретным материалам технических заданий и внедрения со стороны сделать невозможно, необходим независимый экспертный анализ.

После этого Хомчак и командование ВСУ без всяких разумных оснований "Аэроразведку" уничтожили, в декабре объявлено о расформировании части. Один из основателей "Аэроразведки" Ярослав Гончар был вынужден уволиться из ВСУ вообще. Очевидно, что одной из причин расформирования является весьма примитивная месть за критику системы "Дзвін". Командование ВСУ без всяких разумных оснований блокирует развитие своего же проекта "Дельта".

По данным источников Цензор.Нет, расследование о вероятной коррупции в ВСУ при финансировании разработки систем управления войсками ведется в Государственном бюро расследований по представлению министерства обороны.

Теперь оценку программ разработки военного софта будут делать следователи – сами военные разобраться не сумели.

Еще одно уголовное дело, которое всплыло по результатам аудита Минобороны – это система управления безопасностью военных объектов "Фортеця", которую также разрабатывают по заказу ВСУ. Военные потратили на систему более 400 миллионов, и хотят потратить еще более 200 миллионов, но Минобороны не увидело, где же результаты выполнения первого этапа и остановило платежи. Это также вызвало грандиозный скандал и это еще одна линия фронта между Хомчаком и Тараном.

В ближайшее время я также планирую более детально рассказать об аудите Минобороны и причинах критики "Дзвіна", "Фортеці" и других проектов управления, и причинах расформирования "Аэроразведки". Здесь надо больше прозрачности и сравнения мнений с двух сторон.

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Другие битвы между Хомчаком и Тараном

По данным источников Цензор.Нет, всего руководство ВСУ подало 5 исков против министра обороны.

Иск подал против Тарана также начальник Генштаба ВСУ Сергей Корнийчук. Он обжалует взыскание, наложенное на него министром.

Иск против Тарана подал и командующий Воздушными силами Дроздов – он также оспаривает взыскание. Взыскания Дроздова связаны с тем же самым служебным расследованием, по которому судится Хомчак.

Командующий медицинскими силами Игорь Хоменко подал два иска – он обжалует свое увольнение и взыскание министра. Поводом для увольнения был коррупционный скандал и задержание СБУ 20 августа начальника одного из управлений Медицинских сил Виталий Фурдык, вымогавшего взятку у одного из бизнесменов за победу в торгах на поставку медицинских масок в ВСУ.

Что же привело к серии конфликтов?

Отсутствие в государстве реальной оборонной политики спустя 7 лет, отсутствие управления защитой Украины. Нет объективного контроля за планированием и реализацией оборонных программ, на которые тратя миллиарды. Президент Зеленский летает на фронт просто для того, чтобы сделать фотографии для своего фейсбука, за его словами и заявлениями нет желания произвести какие-то изменения.

Зеленский за два года правления ни разу провел анализ реальных проблем в армии.

И потому огромные и непомерные амбиции военных руководителей направлены на борьбу за власть и за доступ к ушам Зеленского, ведь президент не ставит им никаких конкретных задач и ситуация решается только если ее доводят до скандала.

Война между Хомчаком и Тараном бушует с октября, а вот список тех, кто получает зарплату и обязан в силу своих полномочий не допустить такого позорного скандала и решать накопившиеся проблемы:

Верховный Главнокомандующий; Министр обороны; Главком ВСУ; Совет нацбезопасности и обороны; Комитет по обороне Верховной Рады; Глава Офиса президента и его заместитель по оборонным вопросам.

И не знаю как суд, но от политической ответственности президенту Владимиру Зеленскому и главе его Офиса Андрею Ермаку точно не отвертеться за ситуацию в армии. Это их ответственность прежде всего, это они отвечают за своих назначенцев. Это ваш позор, это ваша трусость говорить правду, ваша боязнь брать на себя ответственность. Вы не командиры хаоса, вы его творцы – и суд между Хомчаком и Тараном и вражда между военным руководством – это ваш приговор. "Почему Украина не в НАТО?" – это не Байдену надо задавать вопрос, а самому себе, господин президент.